Документальный фильм о жизни сирот после совершеннолетия выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал выход остросоциального документального сериала «Сироты» производства кинокомпании 1-2-3 Production о жизни бывших воспитанников коррекционного интерната. Премьера проекта состоится 27 февраля.

Система государственных детдомов в России не дает ее узникам никаких навыков выживания. Никто не учит их самостоятельности, умению ориентироваться в реальности, выстраивать взрослые отношения с другими, отстаивать свои права. Выходя из детского дома, юные сироты оказываются полностью предоставленными сами себе в чужом и враждебном мире. Как справиться с собой, как справиться со взрослостью, как справиться с одиночеством? Герои фильма «Сироты» Нина, Саша, Леша, Ира, Оля и Артем после выпуска из коррекционного интерната получили квартиры в Новой Москве и отправились в свободное плавание.

Они сбиваются в стаю, потому что так привычнее. Они пытаются отыскать своих родных, чтобы ответить на мучительный вопрос - «почему? за что? и как так вышло, что они остались одни». Взрослые дети пытаются разобраться в себе и жизни вокруг, как и каждый из нас, кто хоть раз в жизни ощущал непосильную ответственность и сиротство.

Сериал «Сироты» отмечен наградой Национального конкурса Международного кинофестиваля «Послание к человеку» за лучший документальный фильм.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.