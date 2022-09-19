Документальный мюзикл о Москве глазами музыкантов столицы представят в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере трейлера документального фильма «Город музыки» режиссера Петра Келептришвили. Это яркий музыкальный портрет Москвы и своего рода документальный мюзикл, сотканный из звуков, слов и эмоций музыкантов, композиторов и самих авторов проекта.

«Город музыки» — второй полнометражный документальный фильм Петра Келептришвили. В центре сюжета – британский композитор Дэн Бакстер, которому авторы проекта предложили необычную авантюру на стыке креативного подхода и музыкального бэкграунда героя: записать звучание Москвы и создать на этой основе музыку города. Келептришвили ограничивает идею конкретным сроком — на все про все неделя. Пока Дэн делает первые шаги в изучении городского пространства, московские музыканты специально для фильма исполняют свою музыку live в нестандартных, но эффектных московских локациях. К финалу сами авторы картины берут в руки инструменты, устраивая сессии джем-импровизаций — магия музыки окончательно побеждает, и зритель слышит уникальный трек Москвы.

Дэн, известный как участник дуэта Fingathing и диджей Питер Паркер, приезжает в Россию и тщательно исследует звуковую среду Москвы. Сад Эрмитаж, детский смех, московское метро, фонтаны в парке Горького, шум вечерних посиделок на Патриарших прудах — ничто не ускользает от крохотного диктофона в руках Дэна. Однажды британец даже записывал шум во время велосипедной гонки на набережной у Кремля, аккуратно расположившись на разделительной полосе Москворецкой набережной. Каждый день московской жизни Дэна дарит ему и съемочной группе целую кипу впечатлений и эмоций, которыми они щедро делятся со зрителем.

24 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт» состоится специальный показ фильма. Подробнее о событии по ссылке.

Среди музыкантов документального фильма «Город музыки» как уже известные авторы, так и те, кто делает лишь первые шаги в этой индустрии. В картине приняли участие 20 артистов и музыкальных групп различных жанров и направлений:

инди-группа Therr Maitz, основанная композитором и продюсером Антоном Беляевым;

казахстанский музыкант, рок и поп-певец Владимир Золотухин, более известный под псевдонимом Zoloto (сингл «Улицы ждали» — одна из самых узнаваемых композиций 2019 года);

певица MANIZHA, принимавшая участие в международном конкурсе песни «Евровидение-2021»;

инди-коллектив из Москвы Sirotkin, основанный фронтменом группы Сергеем Сироткиным;

джазовое трио LRK Trio (Игнат Кравцов, Антон Ревнюк, Евгений Лебедев), сочетающее в своем творчестве как академическую, так и современную музыку;

дуэт Geju (Георгий Топуридзе и Денис Курченко) – первопроходцы жанра чил-рейв, заполнявшие танцполы на фестивалях по всему миру;

группа «Хадн Дадн» (Варвара Краминова, Никита Чернат и Сергей Какуркин), играющая синтез синти-попа и фольклорных мотивов;

рэпер и продюсер Everthe8 из Бурятии (в начале 2019 года выпустил релиз «Ulan-Ude Summer 16’» полностью на английском языке; яркий фрэшмэн родом из Улан-Удэ).

Во время интервью каждый из музыкантов делится чем-то личным и важным. Одни рассказывали истории из детства, которые привели их в мир музыки, другие раскрывали лайфхаки композиторства и написания песен, третьи погружались в воспоминания о первых концертах, необычной публике и вечеринках после выступлений.

В фильме Петра Келептришвили музыка своего рода отдельный бестелесный герой картины, что проявляется в самых разных форматах — эфемерная, едва ощутимая или разрывающая перепонки музыкальная энергия всегда присутствует в кадре и за его пределами. Отдельным персонажем картины становится и Москва, чьи звуки с особым рвением фиксирует композитор из Великобритании, миксуя их в различных сэмплах каждый вечер. Съемочная группа не скупилась на максимально красочное и художественное изображение столицы, показывая город через призму музыки глазами иностранца, который впервые приезжает в Москву.

Создатели фильма касаются и более глубинных вопросов, связанных с музыкой. Как она рождается? Где найти вдохновение? Что есть музыка в современном мире и какова ее роль? Как найти ту самую магию единого звучания? Последнему вопросу, в частности, посвящены поиски, в которые авторы картины пустились лично.

Режиссер и автор фильма — Петр Келептришвили, дебютировавший в кино с документальной лентой «Пространство музыки». В первой работе Петр со своим соавтором Артемом Ожоговым отправились в Великобританию на поиски молодых и талантливых музыкантов и, возможно, будущих звезд мировой музыки. Премьера картины состоялась в национальном конкурсе Beat Film Festival в 2019 году. «Город музыки» стилистически и содержательно продолжает углубленное исследование музыкального мира, начатое Петром Келептришвили в первом фильме.

Продюсеры фильма — Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.

Антон Беляев, группа Therr Maitz:

– В фильме звучат мнения музыкантов, и мне кажется, что это хорошая призма, чтобы посмотреть иначе на повседневность. Ты приходишь на концерт и отключаешься на два часа от своих проблем, чтобы отдохнуть, потанцевать и вернуться в свой мир. Этот фильм отчасти объясняет чувства людей, которые занимаются этим самым отключением. Человек, который живет иначе, может представить себя в этой роли, понять, чем живет музыкант и зачем он это делает. Создавать такое кино – достаточно самоотверженное действие, и для меня лично это очень ценно.

Сергей Сироткин, музыкант:

– В фильм меня пригласил режиссер Петр, мне понравилась его задумка. С локациями, где проходили съемки, очень повезло: интервью мы снимали в любимом Ходынском парке, откуда я стараюсь никуда не уходить, пока на улице не будет ураган или мокрый снег, а запись песни проходила в лодке на водохранилище – поэтому совместили полезное с приятным. В фильм вошел трек «Навсегда» – кажется, он подошел месту и задает какой-то дополнительный слой фантазийности и отрешенности на лодке.

MANIZHA:

– Кино о музыке снимают редко. Поучаствовать в проекте «Город музыки» меня пригласил режиссер Петр Келептришвили, и меня привлекла сама идея, а ещё – артисты, которые снялись в фильме вместе со мной. Песня, которую я выбрала, для каждого может иметь свое значение. Но именно в рамках этого фильма трек рассказывает о чувствах музыканта, мечтающего запомнить каждую минуту своего пути. Когда ты достигаешь успеха, порой этого не осознаешь, не радуешься, а думаешь, что делать дальше, как удивлять публику. Мне было важно показать, что иногда нужно остановиться и побыть наедине с собой и своей музыкой.

Петр Келептришвили, режиссер:

– «Город музыки» является своего рода продолжением фильма «Пространство музыки», рассказывающего о молодых музыкантах из Британии. Новый фильм – это документальный мюзикл, путешествие по Москве сквозь музыку, которая создается талантливыми музыкантами, живущими в ней сейчас. Это кино о музыкантах и городе, в котором они живут, о соединении пространства города с музыкой, о вдохновении, творчестве и свободе.

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