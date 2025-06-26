Документальный проект о зумерах «Манифест мечты» представят в сети в канун Дня молодёжи

Документальный проект «Манифест мечты» – это бережное кинематографическое исследование и арт-инструкция к подросткам, написанная с их помощью. В объективе камер подростки со всей России становятся голосами своего поколения и раскрывают самые сокровенные тайны: чего хотят, о чем мечтают и во что верят. Как понять тех, чей сегодняшний бунт против обыденности станет завтрашней нормой? В «Манифесте мечты» – жизнь и судьба современных подростков, строящих будущее, в котором мы будем жить.

В фокусе внимания проекта оказались молодые люди, которые находятся в самом важном периоде жизни – времени свободы, бунта, кризиса и возможностей. Современные подростки лично расскажут, каким они видят свое будущее и что им не нравится в настоящем, о чем хотят рассказать родителями и учителям, но не решаются. Бережное отношение и искренность создателей при обращении к подросткам позволили понять больше об интересах и ценностях зумеров.

Режиссер и сценарист фильма Анатолий Доброжан: «»Манифест Мечты» – голос нового поколения. Это свежий ветер, готовый ворваться в форточку взрослого восприятия, где всё привычно, логично, понятно и очень правильно. Взрослые твёрдо стоят на ногах и смотрят под ноги, но именно это не даёт им, как все мы делали в детстве, смотреть на небо и ловить ветер перемен. Фильм – это возможность не только услышать и понять проблемы современных подростков, но и способ услышать своего внутреннего подростка, готового мечтать, менять и творить. А заодно – синхронизироваться с теми глобальными социокультурными трендами, которые только зарождаются в эти дни и которые будут определять будущее».

В проекте приняли участие более 30 подростков от 14 до 18 лет из 5 регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы и Нижнего Новгорода. Камерные разговоры молодых людей на личные темы в студийных пространствах сменяет динамичный монтаж. Герои фильма пригласили съемочную группу в свои места силы, будь то центр города, окраина или промышленный район с заброшенными зданиями. Это помогло им раскрыться перед камерой и малознакомыми людьми, рассказать о том, что их действительно волнует, и впустить в «свой» мир.

Героиня фильма, Софья Волегова: «Благодаря участию в фильме я запустила внутренний диалог с собой, стала задавать вопросы и исследователь себя. Уже при заполнении заявки я поймала себя на мысли, что начала вспоминать, чувствовать и переживать прошлое. Очень живой и настоящий процесс съемок помог раскрыться, найти в каждом из нас уязвимые места, где и хранилась правда. Фильм, как мне кажется, получился не просто красивым или драматичным – он стал настоящим манифестом. Напоминанием взрослым о том, что дети рядом с ними не «непонятные», не «сложные», а очень чувствующие и глубокие. Напоминанием нам, зумерам, чтобы мы не превращались в тех, о ком сами с болью говорим – в людей, которые забыли, как чувствовать».

Сооснователь Продюсерского центра «Вдохновители», управляющий партнер, генеральный продюсер, а также Вдохновитель Олеся Овчинникова: «Многие говорят, что готовы слушать и слышать подростков. И символично, что именно в День молодежи мы запускаем этот диалог через безопасное пространство для искреннего высказывания молодых людей, где они свободно говорят о том, что на самом деле их волнует. Где они могут быть услышанными. И теперь очередь за нами, взрослыми, – а действительно ли мы готовы к такой искренности? Действительно ли мы можем по-настоящему увидеть наших детей такими, какие они есть, без наших ожиданий и проекций? Можем ли мы поддержать их в развитии своей уникальности, оставив свои представления о том, какие они должны быть? Мы хотим, чтобы «Манифест мечты» стал отправной точкой для искреннего и открытого диалога между поколениями во благо общего будущего».

Сооснователь Продюсерского центра «Вдохновители», партнер, генеральный и креативный продюсер Аля Береславцева: «Мы всегда связываем надежды на лучший мир с молодым поколением. Пусть у них получится. А если вам интересно, что в голове у тех, кто вас сменит, — про это наше кино».

В фильме использована уникальная технология – аудиоматрицы ElephaHealth, которые обещают стать новым трендом в киноиндустрии. Они улучшают передачу информации между клетками мозга и образуют новые нейроные связи, тем самым вызывая более глубокое погружение и обостряя восприятие контента.

Также специально для фильма был проведен отбор музыки среди студентов и выпускников Moscow Music School. Молодые авторы делились музыкой, которая, по их впечатлению, отражает настроение и идеи «Манифеста мечты».

Проект реализуется Продюсерским центром «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Продюсерский центр «Вдохновители» — это уникальная команда по созданию креативного импакт-контента для подростков и молодежи, включающего фильмы, сериалы, ролики, аудио, книги, журналы и другие медиа-проекты.

В записи саундтрека к фильму принимали участие следующие музыкальные группы и исполнители: vsebydett, Modern Bite, Yesenia, Layla And The Roses, Вымышлен.