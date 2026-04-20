Документальный сериал «В круге добра» вышел на Московском Международном кинофестивале

В рамках внеконкурсной программы 48-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ трёх серий документального сериала «В круге добра».

Четырёхсерийный документальный проект «В круге добра» посвящён историям детей с редкими наследственными заболеваниями. Каждая серия рассказывает об отдельном ребёнке, чья жизнь изменилась благодаря своевременной поддержке, открывшей новые возможности и перспективы. Проект вошёл в документальную линейку онлайн-кинотеатра START.

На сцене фильм представил автор и продюсер проекта Алексей Боков. Он выразил благодарность и поддержку всем партнёрам и участникам проекта. Софико Шеварднадзе, автор и продюсер проекта, записала видеообращение к зрителям. Также на сцену поднялась главный редактор Института развития интернета Татьяна Матвеева, которая поблагодарила создателей и участников проекта и подчеркнула, как важно снимать документальные проекты на такие сложные, но злободневные темы.

Особенными гостями премьеры стали участники проекта: героиня второй серии, Аня Богатырева и её мама Ольга из Кургана, а также маленькая Ева Стоборева с мамой Еленой и папой Николаем, герои четвёртой серии. Семьи были специально приглашены на премьеру.

Проект «В круге добра» реализуется совместно с фондом поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра», продюсерским агентством BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») специально для онлайн-кинотеатра START. Партнёрами проекта также выступили АНО «Диалог» и социальная сеть «Одноклассники».

Председатель правления Фонда «Круг добра», председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, протоиерей Александр Ткаченко: «Получился удивительный фильм. Авторам удалось сказать слово, которое отзовётся в душе каждого и преумножит добро на земле. Это фильм о детях и их мужестве жить, несмотря на болезнь. Это фильм о родителях и их верности своим детям, о семейном счастье. Это фильм об одноклассниках и друзьях, которые находятся рядом, поддерживают и растут добрыми людьми. Это фильм о людях, которых объединяет любовь к жизни и чудо, которое ежедневно совершается руками родителей и врачей. Это фильм о каждом из нас и о Боге, который удивительным образом приходит в жизнь каждой семьи».

Софико Шеварднадзе, автор, сопродюсер проекта: «Это проект о том, как жизнь оказывается сильнее смерти. Ещё совсем недавно диагноз определял всё для этих детей: границы, возможности, будущее. Сегодня мы видим, как эти границы постепенно раздвигаются, а в некоторых случаях исчезают вовсе. Это фильм о людях, которые не сдаются: о детях, их родителях, врачах. Я верю, что благодаря этому проекту, многие смогут понять: добро — это не просто эмоция или чувство, а конкретное действие, способное менять нашу реальность. И в этом смысле это кино — про каждого из нас».