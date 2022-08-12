Долгожданный релиз: Рита Дакота выпустила сингл «Лифт»

Певица Рита Дакота выпустила долгожданный трек «Лифт», припев которого уже несколько месяцев поют в унисон огромные залы, задолго до официального релиза композиции.

«Оксимирон, даосизм, купание в городских фонтанах и любовь к проводным наушникам — далеко не всё, о чём вы узнаете из моей новой песни», — шутит артистка, собирающая стадионы. Вопреки позитивному настрою певицы, песня вышла совсем не шуточная. Глубокая философия, за которую миллионы слушателей так преданно любят Дакоту, не обошла стороной и новый релиз. Трек «Лифт» удивит поклонников ещё и неожиданным рэпом в куплетах.

Мы уверены, песня о бывшем, имени которого Рита не уточнила, станет близка миллионам — уж очень жизненно в ней описаны все стадии проживания боли: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. В последнем, «Лифт» обещает сильно помочь. Ну что же, проверим.

А пока слушаем песню на всей площадках, удивляемся, как хорошо артистка, оказывается, читает, и ждём стадионного концерта Риты Дакоты 16 октября на площадке Stadium в Москве.

Все лифты страны застряли в эту пятницу.

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