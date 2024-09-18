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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Должок»: Томшин Бэнд представил новую песню

editor
By editor
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томшин-бэнд

На днях состоялась премьера новой песни Томшин Бэнд «Должок». В целом она не сильно выбивается из репертуара группы – классический хард-рок в сочетании с уникальными деталями, присущими Томшин Бэнд.

По форме «Должок» большего всего напоминает рок-балладу, где сделан акцент на историю, лежащую в основе композиции. С первой ноты трека слушателя захватывают загадочные и тревожные звуки. Песня погружает в мир, где желания становятся основным товаром, и каждый аккорд слышится отражением внутренней борьбы героя. Этот контраст между легкостью исполнения желаний и тенью «должка» создает сильное эмоциональное напряжение, заставляя нас задуматься о том, как часто в реальной жизни нам приходится делать выбор между кратковременной радостью и серьезными последствиями. Лирический герой песни проходит через череду искушений и в конце концов обнаруживает за собой «должок» – эта мысль зловещим напоминанием повторяется в припеве.

Музыка нового сингла Томшин Бэнд «Должок» – это, как уже было сказано, яркий образчик традиционного хард-рока. Композиция начинается с выразительной барабанной партии, которая мгновенно захватывает внимание и задает атмосферу таинственности. Энергичные ритмы ударных и мощная электрогитара создают ощущение стремительности и напряжения, подчеркивая центральную идею песни о водовороте судьбы и цене желаний.

Структура трека включает мощные припевы, которые легко запоминаются и подталкивают к участию: слушатели могут легко подпевать, проникаясь месседжем о «должке» и его последствиях. Тому же способствует вокал Владимира Томшина, который выделяется своей выразительностью и эмоциональной глубиной. Лидер группы мастерски передает все оттенки настроений песни – от азарта до тревоги.

В целом «Должок» — это настоящий эмоциональный и музыкальный опыт, который соединяет в себе мощь хард-рока, мистическую атмосферу и философские размышления о сущности человеческих желаний.

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