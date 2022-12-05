Дом Актера открывает конкурс-лабораторию для молодых театральных деятелей!

До 25 декабря принимаются заявки от театральных критиков и сценографов до 35 лет, для того, чтобы к памятной дате, 200-летию великого русского драматурга А.Н. Островского, провести целую серию образовательных мероприятий с теми, кто станет участниками конкурса и выбрать лучших!

В программе конкурса запланированы: встречи с мэтрами отрасли, мастер-классы, экскурсии, круглые столы, выпуск журнала, лекции, выставки и возможность постоянного обмена опытом со старшими коллегами.

Программа будет посвящена творчеству Островского, и цель всего процесса – увидеть новый, молодой взгляд на творчество великого драматурга, вместе с участниками найти точки соприкосновения современного театра с классической театральной традицией и дать возможность проявить свой талант тем, кому по-настоящему интересна эта тема.

Если Вам еще нет 35 лет, но есть портфолио и любовь к театру, то до 25 декабря принимаются заявки:

Театральные критики – необходимо отправить заявку, состоящую из собственной краткой биографии и текста-рецензии на любой спектакль в формате документа Word шрифт Times New Roman 12 pt, без графических вставок. Необходимо указать театр, в котором идет данный спектакль, а также год премьеры.

Сценографы – для участия в конкурсе необходимо прислать портфолио состоящее из эскизов, фотографий макетов, зарисовок, экспликаций, а также фотографий уже реализованных проектов (если они есть).

Творческие работы и анкеты на конкурс направляются только электронной почтой до 25 декабря 2022 года по адресу konkurscda@yandex.ru , тема «Сценографы/Театроведы на конкурс «Островский.Lab»».

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