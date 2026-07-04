Дом художника: групповой проект «Комнаты» в pop/off/art

Галерея pop/off/art анонсирует открытие группового проекта «Комнаты», посвящённого феномену дома и личного пространства в творчестве художников. В экспозиции примут участие 18 резидентов галереи — от признанных классиков отечественного искусства до ярких представителей новой волны.

Кураторы проекта обращаются не к мастерским, а к местам повседневного обитания авторов: художники фиксируют интерьеры, окна, двери, бытовые детали, превращая их в художественные высказывания. Организаторов интересует граница, где осмысленное бытописание переходит в стихийное включение реального образа.

В числе экспонатов — ранее не выставлявшиеся фигуративные работы Евгения Михнова-Войтенко, уникальные полотна 1980-х годов Владимира Куприянова и Михаила Рогинского, ранние вещи Виталия Пушницкого и Ольги Татаринцевой, живопись Андрея Красулина эмигрантского периода, а также новые произведения Михаила Левиуса, Александра Мортаева, Вики Бегальской и Александра Вилкина, созданные специально для этого проекта.

Всего будет представлено более 20 работ в самых разных медиумах — от живописи, графики и инсталляции до видео и фотографии. Зритель окажется в 19 разных «комнатах», каждая из которых отсылает к конкретной локации по всему миру. Так, Николай Касаткин запечатлел своё отражение в окне смоленского дома, куда он приезжал каждое лето на протяжении 13 лет; Михаил Рогинский, только оказавшись во Франции, ностальгически воспроизводит московскую родительскую квартиру; Ирина Нахова в «Комнате № 1» размышляет о двойственной природе квартиры как убежища и места заточения для неофициальных художников. Для Альберта Солдатова и Шамиля Шааева интерьер становится способом диалога с повседневностью, а для Полины Рукавичкиной — исследованием границ между «своим» и «чужим».

Как подчёркивают в галерее, «Комнаты» — это не иллюстрация темы дома, а исследование самого механизма превращения реального жилого пространства в художественный образ. Проект охватывает эпохи и географии — от советской кухни до временных пристанищ, от документальной фиксации до метафорического обобщения.