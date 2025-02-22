Доминик Джокер рассказал о своём первом предложении девушке

Певец и продюсер Доминик Джокер рассказал телезрителям программы «Вкусно с Анфисой Чеховой» о своём детстве, первом предложении руки и сердца, мореходном училище и о пранках, которые он устраивает всю свою жизнь.

Детство Доминика Джокера прошло в Одессе. Любимым и самым вкусным блюдом детства для него является «Похмельный буйабес» — суп из морепродуктов, который на утро готовили друзья семьи, находящиеся в гостях. Под шинкование лука и солёных огурчиков Доминик Джокер рассказал Анфисе Чеховой как впервые влюбился в детском саду и сразу же решился жениться на нянечке.

«Я пришёл к бабушке и сказал, что надо открывать шкаф деда, где было много разных классных вещичек, потому что мне нужен костюм, так как я решил жениться. Как я в колготках ей скажу, что на ней женюсь? Конечно, я сделал это предложение, но девушка ответила, что мы поговорим об этом чуть позже. Минимум лет через 10», – вспоминает музыкант.

Также, Доминик поделился историями о том, как разыгрывал девчонок исчезающими чернилами, как стал ведущим КВН в 7 лет, ходил в плаванье на буксировщиках и даже там умудрился разыграть моряков.