«Домисолька» проведет новогоднюю ночь в Кремле

2 ноября 2022 года самый детский в мире и самый известный в России Детский музыкальный театр «Домисолька» проведет генеральную репетицию встречи Нового года на своем десятом по счету, юбилейном сольном концерте в Государственном Кремлевском Дворце.

Десятый концерт детского театра в Кремле – достижение, достойное внесения в книгу рекордов России.

Представление, задуманное руководителями театра – композитором Ольгой Юдахиной и поэтом, продюсером Иваном Жигановым в содружестве с главным режиссером ГКД Евгением Глазовым, перенесет зрителя в обстановку предновогодней суеты в школе. К празднику готовятся ученики – артисты «Домисольки» – и их учителя, в качестве которых выступят Лариса Долина, Александр Маршал, Лев Лещенко, Валерия, Денис Майданов, Александр Буйнов, Марк Тишман, Зара, Александр Олешко, Диана Гурцкая, Глеб Матвейчук, Руслан Алехно, Soprano Турецкого, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Новые Самоцветы, Елизавета Долженкова, Родион Газманов, Дмитрий Дюжев, 5sta Family, Бубнар, Люся Чеботина, Mia Boyka, Елена Максимова.

Звездный «учительский» состав концерта, аналогии со знаменитой «Карнавальной ночью», вдохновенное мастерство юных артистов «Домисольки», волшебная сцена главной концертной площадки России – всё это обещает шести тысячам счастливчикам, которые соберутся 2 ноября в ГКД, море впечатлений. Ну, а миллионам поклонников уникального детского театра, дарящего радость людям при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, придется подождать телеверсии представления в период новогодних праздников. Совсем недолго.

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