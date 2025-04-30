Домовой Финник и группа Wildways представили совместный трек «Отрываюсь от земли»

На лейбле Riki Music вышел совместный трек «Отрываюсь от земли» от Финника — героя одноименной франшизы ГК «Рики» и лидеров российской металкор-сцены Wildways.

«Отрываюсь от земли» — это песня о свободе, мечтах и вере в себя. Даже без крыльев можно подняться над обыденностью, если рядом есть тот, кто вдохновляет. Заряженный драйвом панк-рока трек зовет в полёт — от земли в невесомость.

Сингл звучит в серии «Про расследование на лету» мультсериала «Детектив Финник», где по сюжету в Берге возникают загадочные зоны, заставляющие людей и домовых взлетать в воздух, а Финник и напарники стараются вернуть гравитацию и спасти запланированный в городе рок-концерт группы «Консервы».

«Кто бы мог подумать, что у нас может быть фит с анимационным персонажем? Это первый и очень интересный опыт в истории группы. Причем мы не просто записали саундтрек для серии, а полноценно интегрировались в сюжет эпизода, где нашими голосами поет рок-группа “Консервы” — музыкальные звезды Вселенной Финника», — рассказали Wildways.