DONI, DJ DAVEED и VIVATS презентовали новый трек «Тёмная ночь»

Музыкальная история, пронизанная романтикой бессонных ночей, создает атмосферу таинственности и погружает слушателей в мир грез и мечтаний о второй половинке.

«Тёмная ночь» — это песня о чувствах, которые не дают уснуть, ведь все мысли в голове заняты любимым человеком. Несмотря на то, что отношения героев сложны, а письма и звонки остаются без ответа, влюбленный мужчина продолжает верить в лучшее. При встрече он нежно обнимает свою возлюбленную, хотя понимает, что однажды она может разбить ему сердце.

«Тёмная ночь» — своего рода признание в любви, ведь когда трудно выразить всю глубину чувств словами, на помощь приходит музыка. Мощный речитатив от DONI, ритмичный грув в сочетании с гитарным звуком от DJ DAVEED и нежный вокал VIVATS делают все, что вы поставили этот трек на повтор.

«Тёмная ночь меня звала,

Тёмною ночью опять не сплю,

Я так хочу подобрать слова,

Как я тебя люблю…»