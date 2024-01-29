«Дорога на…»: В России представят фильм по сценарию лауреата Канского кинофестиваля

Александра Головина, получившая первую премию Канского кинофестиваля за работу «Дорога на...», перенесла на русскую почву сюжет пьесы Р. Гринберга «Три дня дождей». Съемки этой захватывающей истории о любовном треугольнике, семейных тайнах и предательстве стартовали в Москве.

«Мы делаем невероятно атмосферный фильм, сюжет которого будет не отпускать зрителей до последней минуты. Все начинается как детектив, но развитие сюжета покажет совершенно другие глубины этой вечной, как мир, истории», – делится своими впечатлениями режиссер картины Юлия Горбачевская. Лауреат престижных кинопремий соединила на съемочной площадке актеров театра и кино Грету Сабурову («Скелет в шкафу», «О чем она молчит», «Гештальт», «Мендельсон»), Александра Рожковского («Глаза в глаза», «Склифосовский», «Любовь в нерабочие недели», «Милиционер с Рублевки»), Николая Лютова («Детективы», «Быть или не быть», «Глаза в глаза», «Чужая семья»), Ирину Крутик («Супермама для Казановы», «Метод уборщицы», «Любовь зла», «Спасти Пушкина»), Сергея Пропажина (актер театра «Домик Фанни Белл»).

Фильм «Три дня» погрузит зрителей в историю дома, но на двух разных временных отрезках. В центре сюжета – два поколения семьи, объединенные одним пространством и одной тайной. Брат и сестра встречаются в заброшенном доме, чтобы вступить в права на наследство отца – роман, который принес ему всемирную известность. Неожиданно они узнают о том, что отец изменил свое завещание в пользу друга семьи. Чтобы понять его мотивы, брату и сестре придется окунуться в события, которые произошли более 30 лет назад. Все ответы кроются на страницах старого дневника, но смогут ли герои их найти и принять.

Юлия Горбачевская – режиссер и сценарист.

В фильмографии режиссера работы по русской классике «Прости нас, Юшка!», «Телеграмма», «Головокружение», а также фильмы на острую социальную тематику «Старт на свободную воду», «Долгая терапия неизбежна». Известна также как создатель информационных и рекламных роликов для крупных российских и зарубежных компаний.

Призер Jaipur International Film Festival, Flathead Lake International Cinemafest, Berlin Short Film Festival, Moscow Shorts, Calcutta International Short Film Festival. Официальный финалист Festival International du film D'Aubagne – France IISFF, ZILANT, 9th Jagran Film Festival, Tegeran International short film festival и других.