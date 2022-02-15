«Достоевская. Сны Анны»: В Театре МОСТ стартуют февральские показы знаковой истории любви

15 февраля 1867 года был зарегистрирован брачный союз Достоевских – юной стенографистки Анны Григорьевны и маститого литератора Фёдора Михайловича. С этого дня началась история их семьи, любви и испытаний, которые они пережили вместе. События личной жизни знаменитой пары вошли в таймлайн спектакля Георгия Долмазяна «Достоевская. Сны Анны». В постановке нет ничего лилейного, в ней – вихрь чувств вперемешку с болью переживаний, которые описала в книге воспоминаний Анна Григорьевна.

16 и 17 февраля 2022 года шесть актрис Театра МОСТ примеряют образ жены писателя. Также на сцену выйдет тот, чьё имя навсегда вписано в историю русской литературы, – Фёдор Михайлович Достоевский в исполнении Дмитрия Чурикова.

Великий классик признавался, что они с женой «срослись душой». Четверть века разницы в возрасте, болезнь, смерть детей и нищета – ничто не стало помехой союзу Достоевских. Они были вместе 14 лет. Их история осталась в веках. И она оживёт на сцене Театра МОСТ.

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