«Достоевская. Сны Анны»: В Театре МОСТ стартуют февральские показы знаковой истории любви

0
60

15 февраля 1867 года был зарегистрирован брачный союз Достоевских – юной стенографистки Анны Григорьевны и маститого литератора Фёдора Михайловича. С этого дня началась история их семьи, любви и испытаний, которые они пережили вместе. События личной жизни знаменитой пары вошли в таймлайн спектакля Георгия Долмазяна «Достоевская. Сны Анны». В постановке нет ничего лилейного, в ней – вихрь чувств вперемешку с болью переживаний, которые описала в книге воспоминаний Анна Григорьевна.

достоевская сны анны

16 и 17 февраля 2022 года шесть актрис Театра МОСТ примеряют образ жены писателя. Также на сцену выйдет тот, чьё имя навсегда вписано в историю русской литературы, – Фёдор Михайлович Достоевский в исполнении Дмитрия Чурикова.

Великий классик признавался, что они с женой «срослись душой». Четверть века разницы в возрасте, болезнь, смерть детей и нищета – ничто не стало помехой союзу Достоевских. Они были вместе 14 лет. Их история осталась в веках. И она оживёт на сцене Театра МОСТ.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяFEVER 333. Липецкий фестиваль Fox Rock Fest представляет первого западного хедлайнера
Следующая статьяМосковский областной театр юного зрителя представляет второе рождение спектакля «Спящая красавица»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя