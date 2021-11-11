«Достоевскому посвящется». Государственная Третьяковская галерея представила фокус-выставку

К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского Государственная Третьяковская галерея представила фокус-выставку «Достоевскому посвящается».

Он — «глыба», пророк русской литературы, пронзительный психолог и душевед. Его портрет кисти Василия Перова знаком далеко не только в России, но и за её пределами.

Произведения изобразительного искусства, материалы из отдела рукописей ГТГ, связанные с жизнью великого писателя и великого русского мецената представлены в залах музея.

Особое внимание следует обратить на картины Ф. Бронникова, А. Куинджи, В. Якоби, о которых высказывался писатель. В них отзываются все его произведения: от «Записок из мертвого дома» до «Униженных и оскорбленных» и «Братьев Карамазовых». Красота мира и в мире, смерть и бессмертие души. Вера Третьякова (Мамонтова), супруга Павла Третьякова права: произведения писателя делают человека лучше.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.