«Дракоша Тоша» и «Спорт Тоша» вышли в онлайн-кинотеатре KION

С 1 сентября 2022 года анимационные сериалы «Дракоша Тоша» и «Спорт Тоша» от компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») доступны к бесплатному просмотру в онлайн-кинотеатре KION.

Зрители смогут посмотреть два сезона «Дракоши Тоши» и первый сезон «Спорт Тоши». Анимационные развлекательные сериалы созданы по идее известного писателя Олега Роя и рассчитаны на детей дошкольного возраста. Маленькие почемучки попадут в мир волшебной игры, познакомятся с разными видами спорта, научатся преодолевать трудности и ценить дружбу. Мультсериалы призваны расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить эмоциональный интеллект ребенка.

Сегодня мультсериалы «Дракоша Тоша» и «Спорт Тоша» также доступны на видеохостинге YouTube и крупнейших VOD-платформах Кинопоиск, IVI, Okko, Start, more.tv, «МегаФон ТВ», Yota TV, Rutube, Premier, Tvigle.‍

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