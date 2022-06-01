Драма «Американская «мечта» в прокате с 9 июня

9 июня в кинотеатральный прокат выходит драма «Американская «мечта» от продюсеров «Манчестер у моря» и «Призрачная красота». Картина – обладатель приза Венецианского кинофестиваля в номинации «Лучшая режиссура, монтаж и художественная постановка» и приза кинофестиваля SXSW в номинации «Лучший художественный фильм». Режиссеры и авторы сценария: Логан Джордж и Селин Хелд («Современная любовь», «Дом с прислугой», номинация на Золотую пальмовую ветвь за лучший короткометражный фильм «Кэролайн»).

Жизнь Никки совсем не похожа на американскую мечту – борьба с зависимостями, нищета, постоянные конфликты с бойфрендом… Со своей пятилетней дочкой Литтл она живет в ветхом, самодельном доме в заброшенном туннеле нью-йоркского метро вместе с другими бездомными. Джон, отец Литтл, считает, что девочка заслуживает лучшей жизни и должна учиться в школе, но Никки не доверяет системе. Над ними – «Верхний мир», который Литтл видела лишь однажды. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом зимней ночью. Что ждет их на поверхности?

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