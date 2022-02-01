Драма Педро Альмодовара «Параллельные матери» выходит в прокат

С 3 февраля в прокате драма Педро Альмодовара «Параллельные матери». Главную роль в фильме исполнила Пенелопа Крус.

Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин представил новый фильм

Две героини – фотограф Дженис (Пенелопа Крус) и юная Ана (Милена Смит) – познакомились в родильном отделении больницы. Они родили девочек в один день, с тех пор их судьбы взаимосвязаны.

Дженис одна заботится о малышке, её любовник археолог-антрополог Артуро (Исраэль Элехальде) не решился развестись с больной женой. К тому же он усомнился в своём отцовстве, заметив, что девочка очень смуглая и не похожа ни на кого из родственников. Тогда Дженис сделала генетическую экспертизу и узнала, что не является её матерью.

Почти через год Дженис случайно в кафе встретила Ану. Девушка рассказала, что её ребенок умер во сне, она убежала из дома от матери-актрисы (Айтана Санчес-Хихон) и теперь работает официанткой. Дженис предложила ей пожить в её квартире в качестве няни.

Возмутительная халатность медперсонала, душевные переживания, ссора с Артуро и вот снова удар для Дженис – сообщение о смерти дочери, которую в больнице по ошибке отдали Ане.

Альмодовару и на этот раз удалось эпатировать зрителей. Не могу согласиться с мнением некоторых журналистов, что в новом фильме мало провокативности.

Параллельно с темой материнства раскрывается ещё одна тема – жертвы гражданской войны в Испании. Главная героиня, решая повседневные проблемы, одновременно добивается важной цели – захоронения останков прадеда, расстрелянного фалангистами после военного переворота в июле 1936 года. Сделать это Дженис обещала любимой бабушке, которая её вырастила. Выполнить просьбу бабушки помогает Артуро: он организовал раскопки братской могилы на окраине села, чтобы провести эксгумацию.

Подруги вместе с ребёнком приехали на место раскопок…

Последняя сцена грустная, но символичная: испанцы помнят о национальной трагедии и погибших предках. Эта идея особенно актуальна в Испании в последние годы. После принятия «Закона о демократической памяти» запрещено оправдание франкистской диктатуры, а перезахоронение жертв режима Франко стало государственной задачей.

Кроме отличной игры артистов следует отметить другие достоинства фильма: работу оператора Хосе Луиса Алькайне и замечательную музыку, которую написал Альберто Иглесиас.

Пенелопа Крус была удостоена награды за лучшую женскую роль на 78-м Венецианском международном кинофестивале, где состоялась мировая премьера кинокартины.

«Параллельные матери» – необычный фильм для Альмодовара.

Премьера испанской кинокартины состоялась в московском кинотеатре «Художественный». Посмотреть новую работу классика кино приходили знаменитости: Владимир и Сати Спиваковы, Евгения Добровольская, Олеся Судзиловская, Александр Кузнецов, Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова, Маруся Зыкова, Юлия Хлынина и другие. Артисты охотно общались с коллегами, журналистами, позировали перед телекамерами. А после кинопоказа делились впечатлениями.

Ольга КОРОЛЁВА,

Фото – Людмила ШЕРОВА

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