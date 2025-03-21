Драма по сценарию Сергея Минаева «Первый номер» получит продолжение

Онлайн-кинотеатр KION сообщает, что драма «Первый номер» получит продолжение. Команда уже начала работать над вторым сезоном. Созданием проекта займется KION и компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова. Сценарную работу над вторым сезоном возглавляет Сергей Минаев. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION.

В первом сезоне популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.

Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?