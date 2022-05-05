Драматург Дмитрий Данилов дебютирует как режиссер в Театре.doc  

11, 20 мая и 10, 24 июня 2022 года состоятся премьерные показы спектакля по пьесе Дмитрия Данилова в постановке автора «Что вы делали вчера вечером?». Обычный вечер, обычный дом, обычный такой парень со своим (не)обычным вопросом «Что вы делали вчера вечером?».

Новый спектакль Театра.doc мог бы стать обычным «вербатимом», не будь автором пьесы Дмитрий Данилов — гений абсурда, писатель, драматург и поэт, лауреат «Золотой маски».

В арсенале Данилова — потрясающее умение вглядываться в мелочи повседневности, находить в потоке жизни что-то интересное, делать перепрошивку смыслов и создавать вроде бы и понятный (обычный), но абсолютно новый мир.

В своей пьесе драматург пародирует вербатим и множит штампы, показывая галерею городских типажей с их диапазоном реакций и эмоций — от раздражённого «вам больше делать нечего?» до велеречивых разглагольствований. При этом фирменный стиль Данилова словно бы переизобретает сам себя. Это не вербатим и не невербатим, это как пытаться упорядочить сам поток жизни.

Артисты (и снова игра со штампами) — один актер за всех персонажей мужского пола и актриса за все женские — стремительно меняют маски, при этом буквально от них дистанцируясь. В их монологах — вся наша жизнь с явными амбициями и тайными мечтами, кричащим одиночеством и затаенными обидами.

Режиссёр нового спектакля по пьесе Дмитрия Данилова — Дмитрий Данилов. Очередной его дебют. Напомним, что однажды известный писатель Дмитрий Данилов уже дебютировал на сцене Театра.doc в качестве драматурга с пьесой «Человек из

Подольска». Теперь драматург Данилов дебютирует как режиссёр.

Перед премьерой Дмитрий Данилов рассказал о том, как он ощущает себя в роли режиссёра:

– Не стал бы сейчас называть себя режиссёром. Я по-прежнему чувствую себя драматургом. Драматургом, получающим бесценный режиссёрский опыт. И уже понимаю, как автору пьес полезно побывать с другой стороны. Мне ещё очень помогает наш второй режиссёр — Вера Дровеникова. Очень ценные идеи, видение материала.

Для меня постановка спектакля — новый опыт. Много для себя понял. Оказалось, что мне очень интересно работать с актёрами. Мне это нравится! Нравится, как складывается ансамбль, как рождается атмосфера спектакля. Мы все настроились на одну общую эмоциональную волну. С другой стороны, я, конечно, не могу сказать, что чувствую себя уверено. Все-таки это первый опыт такой и страх есть, что может получиться «первый блин комом». Посмотрим, вдруг будет продолжение.

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