Драму о знаменитой принцессе Диане «Спенсер» представили в онлайн-кинотетре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о со-эксклюзивной цифровой премьере драмы о знаменитой принцессе Диане «Спенсер». Фильм уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра.

Картина рассказывает о жизни Дианы в британской королевской семье. История режиссера Ларраина затрагивает период, когда брак с принцем Чарльзом переживал не лучшие времена, а вокруг ходили слухи о скором разводе знаменитой пары. Стараясь держаться в стороне от негативных прогнозов желтой прессы, Диана приезжает на рождественские праздники в поместье Сандрингем, чтобы провести их в кругу королевской семьи, рядом со своими детьми.

Ларраин предваряет кино титром «сказка о реальной трагедии», заведомо отвечая на вопрос, были или нет представленные в картине события на самом деле. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале. Критики отметили высококлассную игру актрисы, исполнившей главную роль (Кристен Стюарт), и уникальную операторскую работу — снимали в том числе на 16-миллиметровую камеру.

Помимо Кристен Стюарт в образе Дианы, в кадре появляется принц Чарльз (Джек Фартинг) и королева Великобритании Елизавета II (Стелла Гонет). Режиссером фильма выступил чиллийский постановщик Пабло Ларраин. Это не первый его байопик — в 2016 году состоялась премьера ленты «Джеки», посвященной первой леди США Жаклин Кеннеди.

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