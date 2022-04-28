Драму «Полоса 34» покажут в киноцентре «Октябрь»

Драма «Полоса 34» будет показана в киноцентре «Октябрь» 30 апреля 2022 года!

Съемки триллера «Полоса 34» начались в декабре 2020 года. Это была сложная и дорогостоящая работа с привлечением техники и экспертов из сферы авиации, через год началась отрисовка графики. Учитывая технологическую сложность фильма это тоже заняло примерно год.

Сюжет опирается на реальные события, когда 18 августа 2015 года самолет Boeing 737–800 международного рейса из Дохи чудом спасся в условиях плохой видимости из-за метеорологических условий. Именно это происшествие легло в основу драмы «Полоса 34», а также последующее расследование событий. В главных ролях звезды индийского кинематографа Ракул Прит Сингх и Амитабх Баччан.

Для режиссера Аджая Девгана и Амитабха Баччана фильм «Полоса 34» является седьмым совместным проектом. Ранее они вместе работали над блокбастером «Индостан Ки Касам», основанном на реальных событиях времен индо-пакистанского конфликта, криминальной комедией «Обманщик», «Тиран» и другими.

Музыку для фильма написала Джаслин Ройал — известный композитор и автор песен, которая работала над одним из самых кассовых фильмов 2016 года «Шивай».

Перед спецпоказом в Москве гостей ждет индийская культурная программа. Запланированы и спецпоказы в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Калининграде, Новосибирске, Оренбурге, Архангельске, Смоленске, Петрозаводске, Пскове.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.