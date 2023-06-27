Древесный атлас: породы, технологи, объекты

В галерее современного искусства «Высота» прошла встреча дизайнеров и декораторов с Андреем Измайловым, мастером по дереву, основателем компании WOODZENART. Она стала первой в цикле профессиональных дискуссий, организованных Мануфактурой ОКНА ДОМ. Модератором мероприятия выступила Валентина Кузина, совладелица Мануфактуры ОКНА ДОМ и основательница галереи современного искусства «Высота». По словам Валентины, встреча с Андреем Измайловым дает новое представление о традиционных породах древесины, знакомит с технологиями и тонкостям работы с деревом, благодаря которым созданные модели становятся арт-объектами.

Андрей Измайлов – работает с деревом почти сорок лет как скульптор, реставратор и дизайнер, поэтому знает его досконально. Неслучайно, встреча с таким мастером открывает заявленный цикл встреч Мануфактуры ОКНА ДОМ, для которой тема дерева всегда актуальна. Ведь компания уже 30 лет она занимается производством, восстановления и реставрацией деревянных изделий. Ее окна стоят в Доме Пашкова и в Доме Игумнова, в Большом театре и в соборе Василия Блаженного, в зданиях Московского Кремля и самарской фабрике-кухни, где осенью открывается филиал Государственной Третьяковской галереи.

Все начинается с детства… Когда-то маленьким мальчиком Андрей оказался вместе с мамой на мебельной фабрике и на всю жизнь влюбился в дерево и запах древесины. Сегодня свою работу над моделями дизайнер начинает с выбора древесины, не только с породы, но и со структуры. Там, где важно проявить красивую текстуру, выбираются породы с кольцевой структурой. Они сформированы годовыми кольцами: широкими, красивыми и твердыми. Ими обладают дуб, ясень, орех, клен, лиственница, ель, сосна. А если речь идет о скульптурных формах, то в работу идет «ядровая» древесина: осина, липа, тополь, береза, ольха, бук.

А для изготовления декоративных панно с выразительными рельефами, дизайнер активно использует локальные хвойные породы. По мнению Андрея Измайлова, они сильно недооценены, так как чаще всего воспринимаются в качестве строительного материала, хотя обладают великолепными декоративными свойствами. «Ель, например, очень легкая и доступная в наших краях древесина, – уточнил дизайнер. – К тому же, она в 5 раз дешевле дуба». При разных распилах у древесины ели открываются разные текстуры: «вензеля» или «полосочка». В силу того, что хвойные породы мягкие по своей природе, то при обработке такого дерева получаются глубокие выразительные рельефы различной конфигурации. Валентина Кузина подтвердила тот факт, что для производства окон на мануфактуре, довольно часто используют хвойные породы, в частности, сибирскую сосну. Она прочная, легкая в обработке с очень красивой текстурой. Однако, из-за того, что порода мягкая, она не годится для проектов реставрации и восстановления. При восстановлении окон (когда историческая часть утрачена или повреждена более чем на 40–50%), древесная порода выбирается с учетом последующей эксплуатации, но не менее стойкая чем была ранее. Чаще всего в работу в таких случаях идут иркутская лиственница и дуб. Впрочем, для производства современных деревянных окон они также широко используются.

Своим опытом работы с дубом Андрей Измайлов поделился в контексте использования технологии глубокого обжига, которую в свое время он начал использовать в России первым, и которая стала его фирменным стилем. Она сложная, так как мастеру все время приходится контролировать пламя и делать до 20 обжигов с промежуточными реставрациями, но технология с большим потенциалом. Во-первых, это способ равномерного «тонирования» дерева в сложные темные оттенки, от кофейного до цвета графита. Во-вторых, проявление декоративных свойств: при обжиге мягкие слои древесины выгорают, а оставшиеся оплавляются и образуются текучие формы. В-третьих, обжиг – отличный способ для стабилизации древесины, минимизирующий агрессивное воздействие окружающей среды.

При обжиге дуба, в отличие от других пород, поры его древесины не закрываются, а наоборот раскрываются. Более того, помимо обычных годовых колец, проявляются поперечные, таким образом получается богатая насыщенная текстура. Особенно ярко она проявлена в моделе стола Wave. Интересно, что столешница этого арт-объекта скрывает сложную инженерную конструкцию, сравнимую с крылом самолета.

Стол «Волна» в интерьере

Инженеры также принимают активное участие в проектировании изделий Мануфактуры ОКНА ДОМ. Они подключаются к работе, когда дизайн модели и выбор древесины уже утверждены: разрабатывают конструктивные элементы изделий, рассчитывают нагрузки и сверяют их с прочностными параметрами дерева. И только потом изделие запускается в производство.

«Деревянные окна, как и любое качественное изделие из дерева, служат не одно десятилетие, – уверена Валентина Кузина. Главное правильно за ними ухаживать и эксплуатировать, как в случае с автомобильным ТО».

Участники встречи, дизайнеры и декораторы, помимо личного знакомства с Андреем Измайловым, могли воочию увидеть его работы, представленные в галерее «Высота», а также вдохновиться проектами Мануфактуры ОКНА ДОМ по живописным фотографиям каталога компании.

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