Древнее зло возвращается: о чем новый роман Виктора Пелевина?

«Да, конец истории делается все тверже и поворачиваться к нему спиной уже тревожно. Но не бойся глобальных катаклизмов, друг мой», — пишет Виктор Пелевин в своём новом романе «Круть».

Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция “Открытого Мозга” превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс.

Маркус Зоргенфрей — лучший баночный оперативник “TRANSHUMANISM INC.” Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой.

Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? При чем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?

Остросюжетный триллер-детектив “Круть” даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать.

Это двадцать первый роман Виктора Пелевина, чьи тексты не первое десятилетие остаются самыми обсуждаемыми и цитируемыми в пространстве современной российской прозы.

Интересно, что книга будет представлена в разных форматах. Основным «голосом» новой аудиокниги в этом году вновь стал российский актер театра и кино Максим Суханов. Эксклюзивный отрывок для книжного сервиса Яндекс Плюса прочитала заслуженная артистка России Дарья Мороз, часть текста озвучена с помощью виртуального рассказчика Яндекс Книг. Эксклюзивный отрывок для Литрес озвучила Ксения Собчак.

«Круть» расширяет вселенную «Transhumanism Inc.», куда уже входят «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин». Знакомство с ней можно начать с этой книги.