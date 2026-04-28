dsgn sense: Центральный университет провел первую Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для старшеклассников

Школа дизайна Центрального университета провела первую Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну dsgn sense. Соревнование для школьников 10—11-х классов проходило в подмосковном наукограде Дубна.

dsgn sense — это первая в России олимпиада по мультисенсорному дизайну, который помогает проектировать графику, объекты, интерфейсы, сервисы и продукты с учетом всех возможных каналов восприятия человека: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Подход позволяет создать глубокий, эмоциональный и запоминающийся опыт при взаимодействии с продуктом или средой.

Заявки на участие в dsgn sense подали около 7 000 старшеклассников со всей России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Норильска до Кисловодска — и из зарубежья, включая Армению, Беларусь, Бельгию, Казахстан, Польшу и Турцию.

Участники отбора прошли онлайн-тест по основам дизайна, креативному мышлению и особенностям восприятия. Более 1 700 из них выполнили индивидуальное задание из реальной практики одной из компаний-партнеров. Каждая отвечала за одно из чувств: Яндекс Станции (умные колонки с голосовым помощником Алисой) — за слух, креативное дизайн-агентство и онлайн-школа «Щелочь» — за зрение, девелоперская компания «Брусника» — за осязание, сеть цифровых кофеен «Дринкит» — за вкус, бренд уходовой косметики The Act — за обоняние.

В финале в Дубне встретились 118 талантливых школьников из 59 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Иркутск, Барнаул, Орел, Архангельск и Владивосток.

Участники в течение трех дней работали над созданием дизайн-решений по заданиям девяти заказчиков из наукограда Дубна, вписанных в урбанистический и научный контекст города либо связанных с деятельностью Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) — градообразующего научного института. Задания охватывали три мультисенсорных направления — обоняние, слух и осязание — и включали:

Дизайн логотипа, шаблона афиш и сувенирной продукции для Музея истории и техники при ОИЯИ.

Разработку интерактивной анимационной модели маскота в виде кота-робота для Особой экономической зоны Дубны.

Дизайн информационной стены, открыток и путеводителей, мерча для выставки библиотеки им. Д. И. Блохинцева на тему экологической связи флоры и фауны дубненского леса.

Дизайн сайта для приюта бездомных животных «Верный друг».

Разработку единой дизайн-концепции для яхтенного клуба «Атом», которая будет использоваться на разных носителях: парусах яхт, афишах, мерче (одежде, сувенирах).

Дизайн стаканчиков и фирменного персонажа (маскота) для кофейни «Нейтрино» и др.

Победителями и призерами Всероссийской мультисенсорной олимпиады по дизайну стали 30 старшеклассников.

Победители и призеры олимпиады стали обладателями гарантированных грантов до 100% от стоимости обучения в бакалавриате Школы дизайна Центрального университета. Пятеро победителей в том числе получили возможность пройти упрощенный отбор на стажировку в Т-Банке по направлению «Дизайн».

«Когда мы открываем любое приложение, нам важна не только его функциональность, но и то, как оно „общается“ с пользователем, насколько это удобно и эстетично. Это и есть главная задача дизайна, роль которого в современных трендах только растет. На первый план выходит уже не техническая начинка продукта, а качество взаимодействия человека с цифровым и физическим пространством.

Именно поэтому мы развиваем мультисенсорный подход в дизайне. Кроме того, наша олимпиада по дизайну для старшеклассников еще и мультидисциплинарная и командная. В ней каждый находит себе место, а роли распределяются в зависимости от интересов и личных качеств: теоретики, практики или исследователи», — говорит ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

«ОИЯИ, как международный научный центр, всегда предлагал универсальный язык коммуникации, будь то наука или искусство. В их основе — стремление постичь устройство мира и выразить его сложность и бесконечность. Именно поэтому мы стали партнерами финала олимпиады по дизайну Центрального университета.

Участники исследовали Дубну и институт, создавая проекты на основе мультисенсорного подхода. Для нас было важно увидеть наукоград глазами молодых дизайнеров — их интерпретацию научной среды, попытки перевести сложные идеи на язык, понятный каждому. Их взгляд — свежий, свободный от привычных сценариев, но бережный к деталям, формирующим уникальность наукограда. Он показывает: Дубна может стать живее и ближе к новому поколению, не теряя своей научной глубины.

Многие предложенные дизайн-решения имеют потенциал для реализации. Но главное в том, чтобы сохранить заданное участниками олимпиады направление — стремление к более внимательному, многослойному взаимодействию с пространством», – рассказывает руководитель пресс-центра НИИ «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ) Наталья Заикина.