Дух времени: экспозицию цифровых двойников открыли в Мураново

В подмосковном литературно-мемориальном музее-заповеднике Усадьба «Мураново» состоялась презентация результатов уникального проекта по высокоточной оцифровке музейной коллекции мебели, а также торжественная церемония открытия новой цифровой экспозиции.

В начале 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив IPQuorum совместно с Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С.Г. Строганова и при активном участии руководства и сотрудников музея началась работа над созданием высокоточных динамичных 3D-моделей 20 бесценных экспонатов из коллекции Мураново, принадлежавших владельцам усадьбы — Боратынским и Тютчевым.

В общей сложности собрание музея насчитывает более 40 000 экспонатов. Большая часть предметов имеет мемориальную ценность. Коллекция мебели — одна из самых богатых в российских музеях. Несмотря на то, что эти предметы мемориальной мебели постоянно находятся в экспозиции, посетители ранее не имели доступа к их внутреннему устройству.

Проект предоставил уникальную возможность всем без исключения гостям музея в любое удобное для них время знакомиться с конструктивными и функциональными особенностями экспозиционной мебели.

Заместитель главы городского округа Пушкинский, начальник управления культуры и туризма администрации городского округа Пушкинский Московской области Елена Панькив



«Реализация проекта по цифровизации позволит расширить рамки уже привычного нам музея. Мы переходим в “цифру”, идем в ногу со временем. Теперь у наших посетителей есть прекрасная возможность узнать в деталях о предметах из экспозиции усадьбы, прикоснуться к чему-то сокровенному: рассмотреть объект с разных ракурсов, познакомиться с его конструкцией и даже скрытыми механизмами в онлайн-формате», — сказала в своем приветственном слове заместитель главы городского округа — начальник управления культуры и туризма администрации городского округа Пушкинский Московской области Елена Панькив.

На работу с экспозицией командой проекта было потрачено в общей сложности более 740 часов. В ходе выполнения замеров и составления чертежей для некоторых предметов была уточнена атрибуция, а также обнаружены потайные механизмы и конструкционные особенности в двух предметах, о которые ранее не знали и сотрудники музея.

Директор музея-заповедника «Усадьба «Мураново» Александр Богатырев

По словам директора музея-заповедника «Усадьба «Мураново» Александра Богатырева, столь детальной оцифровки и настолько скрупулезных работ, как при реализации этого проекта, ни он, ни его коллеги-музейщики из различных регионов России в своей практике не встречали.

«Долгая дружба, которая связывает наш музей с Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С.Г. Строганова, взаимодействие с представителями IPQuorum и поддержка Президентского фонда культурных инициатив позволили нам реализовать проект, который вылился в цифровизацию самых сложных и уникальных предметов мебели. Я согласился на это, так как считаю, что важно идти вперед и позволить каждому нашему гостю погрузиться внутрь этих уникальных предметов. Увидеть и понять, как они тонко и мудро сконструированы, в полной мере представить, как эта мебель функционировала и служила своим знаменитым владельцам в прошлом. И теперь эта возможность у нас существует», — подчеркнул Александр Богатырев.

За десять месяцев профессиональные реставраторы и студенты РГХПУ им. С.Г. Строганова воссоздали в цифровом формате в мельчайших деталях предметы мебели, которые имеют более чем двухсотлетнюю историю и неразрывно связаны с родовым имением знаменитых российских дворянских фамилий.

Глава Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес

Глава Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес отметил особую важность реализации подобных проектов сегодня, подчеркнув, что они позволяют сохранять историческую память и преемственность культурных эпох, обогащать знаниями, воспитывать чувство уважения и гордости у нашего подрастающего поколения.

«Чем больше мы о себе знаем и храним наших традиций, тем становимся сильнее. Соприкасаясь с культурным прошлым, мы формируем нашу национальную идентичность. Сохраняя по крупицам то богатство, которое было создано интеллектуальным творчеством предков, делая достижения прошлого доступнее и понятнее для широкого круга людей, мы вносим бесценный вклад в укрепление нашего национального самоуважения. Поэтому я благодарю за проделанную работу всех причастных и надеюсь, что данный проект станет хорошим примером для многих и послужит инструкцией к применению», — добавил Эрик Вальдес-Мартинес.

Полноценные цифровые отпечатки экспонатов и вся информация о них были бережно перенесены в специально созданную разработчиками IPQuorum виртуальную среду: на сайт проекта и в интерфейс информационных киосков, установленных в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». Каждый киоск — интерактивная тач-панель, стилизованная под экспозицию по рекомендациям сотрудников музея и реставраторов, — приобрел благородные черты предметов мебели позапрошлого столетия.

Помимо цифровых двойников усадебных предметов мебели IPQuorum постарался обогатить виртуальную среду музея обширным спектром полезных прикладных материалов. Была сформирована своеобразная навигационная система, призванная помочь в реализации проектов по цифровизации. В частности, подготовлены экспертные интервью с российскими музеологами об их опыте цифровизации экспозиций, подкасты о реставрации, методологические рекомендации и пособия. Эти материалы в дальнейшем помогут специалистам-музеологам, реставраторам, экспозиционерам и проектировщикам применять методологию и результаты проекта в различных культурных и реставрационных учреждениях, а также совершенствовать технологии по защите и восстановлению культурного наследия.

Главный редактор IPQuorum и генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Евгения Дорофеева

«События новой истории лишний раз доказывают, что непозволительно быть беспечными по отношению к столь хрупким материям, как плоды человеческого интеллектуального труда. Все то, что было придумано и создано за многовековую историю, в одночасье может превратиться в ускользающий образ прошлого. Сегодня у нас есть все возможности для сохранения нашего культурного наследия и обогащения русского культурного кода. Задумывая наш проект, мы хотели, с одной стороны, создать цифровую капсулу времени, наполненную смыслами. С другой — выработать прикладной и понятый подход к оцифровке для малых музеев с учетом опыта российских музеологов, который можно тиражировать. Но важно понимать, что переход в “цифру” не может быть самоцелью. Как сказал великий Лев Ноль, стоявший у истоков цифровизации отечественных музеев, цифровая копия не заменит аромат подлинника. Мне бы хотелось, чтобы наш проект стал предвкушением встречи с истинным наследием», — отметила главный редактор IPQuorum и генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Евгения Дорофеева.

Над реализацией проекта в общей сложности работали более 100 человек. Это были представители совершенно разных направлений креативных (творческих) индустрий: IТ, дизайна, музейного и реставрационного дела, архитектуры, медиа, исполнительских искусств и др.

Руководитель проекта по оцифровке музейных экспонатов музея-заповедника «Усадьба Мураново», главный дизайнер студии NasonovDesignWerke Илья Насонов

«Уникальность нашего проекта заключается в широком спектре возможностей применения его результатов. Любители истории и просто интересующиеся посетители, сидят ли они у себя дома перед монитором или находятся в музее перед тач-панелью, могут легко познакомиться с двадцатью отобранными нами для оцифровки предметами. Кроме того, представители креативных индустрий могут бесплатно скачать эти модели с сайта и сделать реконструкцию того или иного предмета мебели. Использование подобных моделей может добавить атмосферы, например, для гейм-дизайна. По итогам работы для сотрудников и директоров музеев мы также написали целую иллюстрированную инструкцию о том, как сделать что-то подобное нашему проекту у себя, как правильно отобрать экспонаты, которые нужно оцифровать», — поделился результатами работы руководитель проекта по оцифровке музейных экспонатов музея-заповедника «Усадьба Мураново», старший преподаватель факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, главный дизайнер студии NasonovDesignWerke Илья Насонов.

Заведующий кафедрой художественной реставрации мебели РГХПУ им. С.Г. Строганова Андрей Машакин

«Этот проект впервые открывает нам новую страницу цифровых технологий именно в изучении и исследовании предметов мебельного искусства. Мы перелистнули определенную техническую страницу, когда перешли от обычных графических обмеров к использованию цифровых технологий. По сути на наших глазах создается новое поколение реставраторов, которые владеют не только традиционными методами хранения предметов культурного наследия, но и также переводят это все в цифровой формат, чтобы все было доступно широкому кругу посетителей, а не только профессионалам», — добавил заведующий кафедрой художественной реставрации мебели РГХПУ им. С.Г. Строганова Андрей Машакин.

Иерей Сергиево-Посадской епархии Георгий Парамонов

В день презентации музей-заповедник «Усадьба «Мураново» посетили более 70 гостей, в том числе заместитель главы городского округа — начальник управления культуры и туризма администрации городского округа Пушкинский Московской области Елена Панькив, иерей Сергиево-Посадской епархии Георгий Парамонов, проректор по цифровой трансформации РГХПУ им. С.Г. Строганова Константин Беляков, руководитель Московской областной общественной организации социально-правовой защиты детей-инвалидов «Виктория» Эльвира Вишневская, главный редактор проекта «Арзамас» Роман Левин и многие другие. На мероприятие приехали деятели культуры и искусства, реставраторы и историки, преподаватели и студенты профильных вузов, представители креативных индустрий, а также подопечные Московской областной общественной организации социально-правовой защиты детей-инвалидов «Виктория». Все гости церемонии получили небольшие памятные сувениры: ключи к истории, гирлянды из объектов оцифрованной мебели, открытки-раскраски, шкатулки с леденцами. А юным гостям — подопечным фонда — были подарены приветственные презенты. IPQuorum также организовал доставку в офис фонда в Пушкино 96 подарков для детей.

Руководитель МООО социально-правовой защиты детей-инвалидов «Виктория» Эльвира Вишневская

В усадебном парке гостей встречали таинственные участники: духи азарта, друга по переписке, липовой аллеи, самовара, башни и оранжереи. Рассказать и показать гостям мистических героев помогли актеры театра «Эскизы в пространстве» — независимая театральная команда режиссеров, актеров и художников, резиденты творческого сообщества МИРА и Нового пространства Театра Наций, а также участники международных фестивалей в Германии, Франции, Китае, Румынии. Современная хореография в исполнении актеров и интерактив со зрителями создали волшебную атмосферу и добавили происходящему сказочности.

Также была организована экскурсия по главному усадебному дому. Гости ознакомились с цифровой экспозицией в сопровождении экскурсоводов. Они смогли детально рассмотреть 20 оцифрованных предметов мебели на установленных в здании усадьбы специальных тач-столах, сравнить цифровую копию и уникальный оригинал.

Оперная певица, Лауреат российских и международных конкурсов Александра Конева

В ходе мероприятия с незабываемой концертной программой выступила оперная певица, лауреат многочисленных российских и международных конкурсов Александра Конева. В ее исполнении прозвучали романсы на стихи Ф.И. Тютчева на музыку Н.К. Метнера. Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Ольга Воробьева. Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» в день торжественной церемонии также наполнился звуками музыки великих композиторов: специально для церемонии аудиобрендинговая компания FONMIX подготовила уникальный шестичасовой музыкальный плейлист, который помог воссоздать романтическую усадебную атмосферу середины XIX века.

Познакомиться с новой цифровой экспозицией и узнать о тех возможностях, которые дает цифровизация музеям, можно на специальном сайте-лендинге или же приехав в музей-заповедник «Усадьба «Мураново».

Фото предоставлены IPQuorum для АртМосковии