«Дунаевские. Двойной портрет»: юбилейный вечер в формате джукбокс-мюзикла в Московском театре оперетты

Юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет» с огромным успехом прошел в Московском театре оперетты 4 февраля 2025 года. Грандиозное шоу приурочили сразу к двум важным датам: 30 января исполнилось 125 лет со дня рождения советского композитора, дирижера, одного из основоположников советской оперетты и музыкальной кинокомедии Исаака Дунаевского, а 15 января отмечалось 80-летие его сына — композитора, педагога, президента Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», народного артиста России Максима Дунаевского.

Юбилейный вечер, посвященный прославленной композиторской династии, получил необычный формат джукбокс-мюзикла. Джукбокс — это музыкальный автомат для воспроизводства пластинок, популярный в 1930-60-е годы. Такие устройства устанавливались на танцплощадках, в ресторанах и кафе, и с их помощью посетители могли выбирать музыку на свой вкус. По словам Максима Дунаевского, когда-то давно подобный аппарат подарили и его отцу. И именно такой джукбокс стал героем мюзикла – периодически появляясь на заднике сцены и как будто бы случайно выбирая мелодии.

Это креативное решение позволило авторам избежать дилеммы, когда из масштабного наследия обоих композиторов пришлось бы выбирать что-то «лучшее» или «самое популярное». Перу Исаака Дунаевского принадлежит множество советских песен, музыка более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 опереттам, 4 балетам. Максим Дунаевский — автор значительного количества мюзиклов, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к более чем 30 фильмам, спектаклям и мультфильмам.

Мероприятие напомнило вечер воспоминаний, но не в традиционном, а в модном и более привычном для молодежи формате. По сюжету, Максим Дунаевский участвует в подкасте с Нонной Гришаевой и Дмитрием Харатьяном. В первом отделении он рассказывает, как его отец стал знаковой фигурой отечественного музыкального небосклона, а во втором подробно останавливается уже на том, как развивался его собственный творческий путь. Каждый этап жизни композиторов получил воплощение в небольших творческих зарисовках.

Итак, молодой Исаак Дунаевский (его роль исполнил Константин Китанин) приезжает в Москву и знакомится с Зинаидой Студейкиной (Юлия Дякина), проводит творческие опыты в Ленинградском мюзик-холле, встречает балерину Зою Пашкову (Дарья Январина). Потом – военные годы, рождение сына, кризисы и победы.

На сцене получили воплощение и комсомольские стройки, и демонстрации трудящихся, и споры творческой молодежи с суровым цензором (Юрий Мазихин), и встречи с суперзвездами ушедшей эпохи — друзьями Исаака Дунаевского. Роль актрисы Любови Орловой исполнила Нонна Гришаева, роль поэта Василия Лебедева-Кумача — Ростислав Колпаков, роль режиссера Григория Александрова — Иван Ожогин. Артиста эстрады Леонида Утёсова сыграл Эмиль Салес, а композитора Тихона Хренникова — Роман Рассказов.

Творения Исаака Дунаевского изящно вплелись в сюжетную канву. Вот – ликующая молодежь, марширующая по Красной площади и размахивающая советскими флагами под звуки песни «Широка страна моя родная». Вот мимо девушки, задорно распевающей «Журчат ручьи», идет мрачный прохожий — сам композитор, оклеветанный критиками. А вот Дунаевский обращается к своему сыну, перебирающему клавиши рояля, а вместе с ним и ко всем грядущим поколениям, с песней «Дорогие мои москвичи».

Второе отделение мюзикла участники подкаста начали с обсуждения фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» на музыку Максима Дунаевского. На сцене в отважных мушкетеров перевоплотились Иван Ожогин, Роман Рассказов, Ростислав Колпаков и Эмиль Салес, а сам эпизод превратился в эффектную батальную картину благодаря мастерству фехтовального дуэта «Бретёр» (Виктор и Олег Мазуренко). Как оказалось, тема мужской дружбы, прославляемая в фильме, имела огромное значение и для самого композитора.

Со знаменитой песней «Позвони мне, позвони!» из фильма «Карнавал» и вовсе была связана интересная история. Режиссер Татьяна Лиознова долгое время отвергала все варианты, предлагаемые композитором, и Максиму Дунаевскому пришлось пойти на хитрость: он повторно принес уже успевшую подзабыться первоначальную версию песни – и она тут же была принята со словами: «Умеешь, когда захочешь!». В мюзикле песня прозвучала не в женском, как в картине, а в мужском исполнении Ростислава Колпакова, что придало ей еще больше драматизма.

В музыкальном калейдоскопе второго отделения появились многие герои кинофильмов и мюзиклов авторства Максима Дунаевского: спускались с неба и танцевали под блестящими зонтиками многочисленные Мэри Поппинс (вокальные партии исполнили Ангелина Сергеева, Наталия Быстрова, Нонна Гришаева), тосковали о родине русский офицер Вадим и его возлюбленная Мата Хари (Дмитрий Харатьян и Ангелина Сергеева), ломала преграды на пути к личному счастью мультяшная Забава (Наталия Быстрова), трогательно открывали друг другу сердца Маша и Гринёв (Николина Калиберда и Игорь Скрипко), с надеждой и воодушевлением вглядывалась в морскую даль сказочная Ассоль (София Хоменко).

В роли главного героя вечера выступил сам Максим Дунаевский. Для композитора джукбокс-мюзикл стал своего рода творческим мостиком, соединившим прошлое и будущее, старшее и молодое поколение:

«Мое творчество я посвятил молодости. Без преувеличения могу сказать, что когда пишу новую песню, я всегда мысленно адресую ее нашей молодежи».

Грандиозное шоу было создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Росконцерта и Правительства Москвы. В режиссерско-постановочную группу вошли режиссер-постановщик Светлана Горшкова, хореограф-постановщик Жанна Шмакова, сценограф-постановщик Юрий Антизерский, сценарист Константин Рубинский, музыкальный руководитель Евгений Загот и продюсер Дмитрий Калантаров.

В мюзикле также приняли участие артисты, хор, оркестр и балет Московского театра оперетты под руководством Константина Хватынца (в первом отделении) и Евгения Загота (во втором отделении); воздушные гимнасты; юные артисты Студии Детского музыкального театра юного актера и «Театральной студии Светланы Горшковой».

Впереди еще 7 показов джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» – по одному на каждый из федеральных округов России. Заключительное шоу запланировано на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге.

Организатор юбилейного вечера – АНО «Музыкальное сердце театра».

Фото предоставлены пресс-службой