Дурацкий цЫрк: грандиозное шоу от цирка «Высокие братья» на ВДНХ

27 августа на сцене Зеленого театра на ВДНХ состоится премьера первого показа из серии семейных спектаклей под открытым небом «Дурацкий цЫрк». Откроет проект выступление циркового коллектива «Высокие братья». Организаторы события театрально-продюсерская компания «Яркие люди» обещают зрелищное шоу, незабываемые впечатления и безудержный смех гостям мероприятия. «Яркие люди» — эксперт культурной жизни столицы, долгие годы радует своими городскими событиями и семейными фестивалями, и точно знает, как создать настоящий семейный праздник.

«Есть прекрасная история на все времена, которая наполняет нас радостью и яркими красками - это смех. Искренний, лучистый, добрый. Именно эти чувства вызывают спектакли наших любимейших «Высоких братьев» - уникального театрально-циркового коллектива. Мы приглашаем зрителей на «Дурацкий цЫрк» под открытым небом в Зеленый театр ВДНХ, где гостей будет ждать летнее настроение, прекрасная семейная программа, добро и улыбки! Очень будем рады встретиться и погрузиться вместе в мир детства, веселых трюков и волшебства!», — рассказывает Мария Гальперина, сценарист, автор концепции и организатор крупнейшего международного творческого семейного фестиваля «Яркие люди».

Цирковая клоунада — это территория искренности, радости, смеха, добра и любви — такие эмоции вызывают спектакли цирка «Высокие братья», который принимал участие во многих крупных проектах. Сочетание театральной трюковой клоунады и других цирковых направлений делает каждое представление ярким и незабываемым.

В 2019 году коллектив стал обладателем Гран-при на Международном фестивале пантомимы и клоунады «Comediada 2019», который прошел под председательством главы Швейцарской Ассоциации Кинематографистов Юджина Чаплина, сына Великого Чарли Чаплина. Также участники «Высоких братьев» в 2016 и 2019 году получили приз «Лучшая актерская работа» на Международном Фестивале Клоунады в Москве.

Актеры в процессе игровой импровизации, вызывают самый широкий спектр чувств у зрителя — от яркого смеха детей до искренних слез взрослых, понимающих трогательный и пронзительный посыл артистов.

В программе: жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на катушках, дурацкие фокусы, импровизация, контактная трюковая клоунада со зрителем и многие другие «смертельные номера», в Дурацком цЫрке все по-настоящему серьезно и серьезно по не настоящему!

Море позитива и хорошего настроения гарантируется! Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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