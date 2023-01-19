Два киноэксклюзива следующей недели!

«Настрой кино!» представляет две эксклюзивные хоррор-премьеры, которые будут показаны впервые на российском телевидении на следующей неделе.

«Киноужас» — «Джиперс Криперс: Возрожденный»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») впервые на ТВ покажет перезапуск хоррор-франшизы о кровожадном летающем монстре «Джиперс Криперс: Возрожденный».

В штате Луизиана ходит легенда о загадочном создании по имени Крипер, разъезжающем на старом грузовике. Каждые 23 года он преследует и пожирает ничего не подозревающих людей и пропадает так же внезапно, как и появляется. О нем делают ролики, снимают фильмы, а теперь даже готовят целый тематический фестиваль Horror Hound, куда съезжаются фанаты ужасов. Среди них — Лэйн и ее парень Чейз, который собирается сделать ей предложение, даже не подозревая, что она беременна. Вот только фестиваль затеян не случайно — он проходит неподалеку от логова реального Крипера.

Смотрите в понедельник, 23 января, в 20:15 на канале «Киноужас».

«Кинопремьера» — «Проклятие Артура»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на ТВ покажет французский фильм ужасов «Проклятие Артура» от продюсера и сценариста Люка Бессона.

18-летний Алекс — фанат фэнтезийной саги об Артуре и минипутах. Друзья решают подарить ему путешествие в заброшенный дом, где снимали любимые фильмы. По дороге к дому ребята встречают зловещих и странных людей. И это только начало необъяснимых событий, с которыми им придется столкнуться в настоящей борьбе за выживание. Погружение в мечту оборачивается настоящим кошмаром.

Смотрите в среду, 25 января, в 20:30 на канале «Кинопремьера».

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