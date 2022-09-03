Два самых популярных турецких сериала доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER

С 1 сентября сразу два турецких современных хита — романтический и исторический — доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Сериал «Постучись в мою дверь» — это романтическая история флористки, которая вынуждена притворяться невестой богатого бизнесмена, чтобы получить грант на обучение.

Сериал «Воскресший Эртуглур» — это эпос о легендарном турецком шахе, о средневековой истории, полный дворцовых интриг и сложных взаимоотношений между Востоком и Западом, шахами и рыцарями, тамплиерами и османами.

Оба сериала входят в ТОП-5 лучших турецких сериалов, популярных у российских зрителей. Ведь в них есть все, что мы любим, — красивые мужчины, захватывающие истории любви, семейные интриги и, конечно же, непростой выбор между разумом и чувствами.

Комедия «Постучись в мою дверь» — это, пожалуй, самый летний, легкий и романтичный турецкий сериал. Он снят в лучших традициях американских ромкомов, но с неповторимым турецким колоритом. А модницы во всех странах уже копируют гардероб главной героини.

Исторический сериал «Воскресший Эртугрул» рекомендован к обязательному просмотру всем, кто был захвачен «Великолепным веком». «Воскресший Эртугрул» — получился не менее масштабным и уходит еще глубже в турецкую историю, повествуя о событиях, предшествовавших созданию могущественной империи Османов. Действие сериала начинается в 1225 году.

В онлайн-кинотеатре PREMIER доступны все сезоны и все серии обоих турецких сериальных хитов уже сегодня!

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