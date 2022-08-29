Две мировые войны, Петр Великий, русско-французские отношения — в новом сезоне «Историады»

Исторический телеканал «365 дней ТВ» представляет новый сезон программы собственного производства «Историада».

Этой осенью зрителей ожидают 18 премьерных выпусков аналитического цикла о событиях и личностях, изменивших историю. Как Смутное время повлияло на отношения России и Речи Посполитой? Какую роль играла семейная жизнь в правлении Петра Великого? Кем был и чем прославился славянский богослов XVII века Юрий Крижанич? Эти и многие другие темы гости программы обсудят с ведущим «Историады» Алексеем Юдиным — кандидатом исторических наук, писателем и культурологом.

«Цель каждого выпуска программы «Историада» — рассказать телезрителям в форме дискуссии, а иногда и жаркой исторической полемики, о важных, интересных и необычных событиях и личностях в истории мировой цивилизации. Все темы нашей программы являются своеобразным зеркалом современных событий, и новый сезон — не исключение», – говорит Герман Трегубенко, главный редактор «365 дней ТВ».

Первый выпуск нового сезона расскажет о польском политическом деятеле XX века Юзефе Пилсудском. После Первой мировой войны он хотел создать из частей Российской империи конфедеративное государство «Междуморье», простирающееся от Черного до Балтийского моря.

Несколько выпусков будут посвящены истории Франции: от портрета блистательного короля Людовика XIV и современного взгляда на Парижскую коммуну до обзора антироссийской пропаганды во Франции в XIX веке, Крымской войны и русско-французского союза конца XIX века.

Большие сражения также станут предметом дискуссии экспертов «Историады»: катастрофа при высадке союзного десанта во французском Дьеппе в августе 1942 года, неизвестные страницы Ржевской битвы и «Семилетняя война» как один из самых масштабных военных конфликтов XVIII века.

Гости программы уделят внимание и вопросам истории просвещения — возникновению и развитию библиотек, советской системе образования и появлению первых энциклопедий.

Премьера первого выпуска — 1 сентября в 20:00. Новые выпуски «Историады» традиционно будут выходить по четвергам в 20:00.

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