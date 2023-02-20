Двое за троих

Необычное сочетание – певица-сопрано и скрипачка в одном лице, тем более, когда она в обоих творческих амплуа выступает в одной концертной программе в дуэте с пианистом. Но именно такая уникальная возможность – услышать двух известных московских музыкантов, выступающих «за троих» – представляет агентство Apriori Arts в Галерее NIKO 22 февраля. Мила Фраёнова и Юрий Фаворин исполнят сочинения французских композиторов – Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Сезара Франка.

Прозвучат несколько песен (романсов) Дебюсси из разных вокальных циклов на стихи Поля Верлена и других французских поэтов, а также два его произведения для сольного фортепиано – «Шесть античных эпиграфов» и прелюдия «Фейерверк». Увлечение Равеля джазом вылилось в «Блюз»: вторая часть Сонаты для скрипки и фортепиано № 2 закроет первое отделение концерта.

Франк, чьё 200-летие музыкальная общественность отмечала в декабре 2022 года, будет представлен во втором отделении не только одним из своих самых известных произведений – Сонатой для скрипки и фортепиано ля мажор, но и песней «Разбитая ваза» на стихи лауреата Нобелевской премии по литературе Сюлли Прюдома.

Подробнее на сайте Галереи NIKO.

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