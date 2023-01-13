Дворянин «Безсоновъ» начинает борьбу с преступностью в столице Российской империи

В онлайн-кинотеатре PREMIER одновременно с эфиром на телеканале НТВ стартует исторический детектив «Безсоновъ». В онлайн-кинотеатре PREMIER будут доступны сразу все серии. Действие сериала развернётся в начале XX века в столице Российской империи – Петербурге. Главную роль в картине – сыщика-гения Николая Безсонова – исполнил актёр театра и кино Денис Нурулин.

Молодой человек из знатного дворянского рода Безсоновых – Николай – волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин (Алексей Гришин) видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоём они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершённых то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Денис Нурулин, акрет:

– Мой герой - молодой князь, который закончил два факультета – юридический и химический. Он очень умный человек, с гениальной памятью, с честным и справедливым отношением к людям, которые считают его не таким как все. И он действительно не такой как все. Он мыслит по-другому – на 2-3 шага вперёд. Он добивается справедливости и помогает людям! Другой бы человек закрыл глаза на всё и ушёл, но не Безсонов! Он – авантюрист: лёгкий, добрый и честный.

Зрителей ожидают не только захватывающие сюжетные повороты, но и пейзажи, полные разнообразных красок, ведь локациями для съёмок стали самые красивые исторические места Москвы и Московской области, чтобы заставить зрителей окунуться в атмосферу того времени. Также создателями картины был отстроен огромный павильон, где проходили интерьерные съёмки.

Ангелина Стречина, актриса:

– Впервые придя на площадку, я была настолько поражена нашим «городком», что ходила по съёмочной площадке и заглядывала во все двери и здания. Для нас выстроили огромный исторический павильон: ты туда входишь и попадаешь в другой мир, и сразу же двигаешься иначе, говоришь иначе – точно, как в компьютерной игре, телепортируешься в другое время. Или, как в детстве, когда ты представляешь себе ситуацию и играешь её. Здесь было то же самое – ты целый день проживаешь в другом мире и это невероятные ощущения. И огромное количество деталей! Если честно, я выдвигала все ящички, всё трогала, потому что всё было очень необычное.

Также для каждого героя были созданы уникальные костюмы, соответствующие эпохе – перед костюмерами стояла задача воплотить на экране гардероб 1905 года. Всего было создано более 200 костюмов, при пошиве которых использовали только натуральные ткани: шёлк, шерсть, шифон, атлас. При этом на каждое женское платье уходило более 10 метров ткани и столько же на пошив мужского костюма и пальто.

Впервые зрители увидели проект в 2020 году в рамках первого международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition, где состоялся скрининг исторического детектива. В 2022 году «Безсоновъ» вышел на японском канале AXN Mystery Channel, а также в рамках SVOD-сервиса AXN Mystery on demand стал доступен подписчикам пяти онлайн-сервисов.

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