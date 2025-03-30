Дворянский быт и изразцовое искусство: что открывают артефакты на площадках Sminex в центре Москвы

Прошлый год стал рекордным для Москвы по количеству археологических находок: специалисты исследовали 200 объектов и подняли из земли 300 тысяч предметов. Больше всего артефактов, как правило, скрыто в центральной части города. На строительных площадках Smineх: рядом с Кремлём, в переулках Чистых прудов и Остоженки — за последние три года обнаружили 1200 предметов, датированных XVI–XX веками. Они рассказывают, как жили москвичи 100, 200, 300 лет назад: чем наполняли кабинеты и гостиные, как украшали дома. Среди находок стеклянная карандашница XIX века с орнаментом «чёртовых голов», а также коллекция керамических изделий, изразцов, монет и крестов.

«Следуя подходу Fine Development, мы создаём особую жилую среду, где гармонично сочетаются современный комфорт и память места. Для сохранения исторической подлинности проводим пласт работ. Изучаем архивы, карты, плотно взаимодействуем с городом. Например, мы восстановили по первоначальным чертежам 200-летнюю липовую аллею в парке „Городской усадьбы в Орлово-Давыдовском“. А в „Ильинке 3/8“ приглашаем владельцев резиденций оставить подпись на кирпиче, который используется для реставрации старинных стен. Бережно работая с контекстом, от архитектуры до археологических находок, мы предлагаем нашим клиентам чувство сопричастности с многовековой историей Москвы», — рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Мощность культурного слоя на строительных площадках оценивают профессиональные археологи. Компаний, занимающихся полевыми работами в Москве, всего девять. Сроки на каждом объекте могут занимать от месяца до нескольких лет. Специалисты проводят раскоп, очищают и реставрируют найденные в земле предметы. Описывают их, отрисовывают и фотографируют, после чего передают в Музей Москвы.

При возведении клубного дома «Обыденский № 1» на Остоженке, у храма Христа Спасителя, археологи нашли коллекцию металлических украшений из колец, подвесок XVII–XIX веков, наконечник стрелы XVI века, чернолощеные и белоглиняные кувшины.

Здесь же были обнаружены фрагменты глазурованной муравленой плитки, которые повествуют о развитии изразцового искусства на Руси. Своего расцвета эта техника, получившая название в честь травы-муравы, достигла в XVII веке. Тогда изразцы в полупрозрачной изумрудной глазури стали использовать для облицовки печей, каминов и фасадов зданий. По отдельным фрагментам реставраторы воспроизвели сюжет произведения, найденного в «Обыденском № 1»: это райские птицы среди цветов и гроздьев винограда.

Клубные особняки «Ильинки 3/8» в 160 метрах от Красной площади входили в ансамбль Тёплых торговых рядов — памятника архитектуры XIX века. Под ними были найдены нательные кресты и клады медных и серебряных монет — по одной из версий, это сбережения певчих, которые жили в Певческой слободе в XV–XVIII веках. Ещё одна яркая находка — красные изразцы печи с изображением двуглавого орла. Этот образ появился на русском государственном символе при Иване III в 1497 году, после его венчания с Софьей (Зоей) Палеолог, племянницей последнего императора Византии.

На Фрунзенской набережной археологи обнаружили редкую карандашницу XIX века из цветного стекла. Такие изделия выпускали на стекольном заводе братьев Круженковых в Новгородской области, а производили их европейские мастера из Финляндского княжества. На карандашнице есть характерное для немецкого стиля изображение «чёртовых голов». Подобный предмет считался дорогим украшением для кабинетов состоятельных людей того времени.

Фото © пресс-служба Sminex