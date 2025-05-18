Джарахов выпускает самый личный альбом в своей карьере — «Эл»

Эльдар Джарахов представил свой новый студийный альбом «Эл» — самую откровенную и зрелую работу артиста на сегодняшний день. Этот релиз — терапевтическое путешествие в мир чувств, внутреннего взросления и искреннего самовыражения.

Название альбома отсылает к личному прозвищу артиста, как его называют друзья, семья и команда. «Этот альбом как разговор с близким человеком. Без фильтров, без притворства. Просто я настоящий», — объясняет Джарахов. По его словам, он начал думать о создании релиза ещё два года назад, планируя выпустить его к своему 30-летию. Пусть чуть позже, но он с уверенностью заявляет: «Я горжусь этой штукой!».

Лонгплей состоит из 14 треков, включая фиты с артистами, которые оказали на Джарахова личное и творческое влияние: Баста, PIZZA, FEDUK, MONA, NAVAI и Loc-Dog. Каждый из них раскрывает различные стороны Эльдара. «После разговора с Федей (FEDUK) у меня появилось четкое ощущение: пора написать альбом, который сможет выразить все, что есть внутри у меня, честно, как есть», — делится артист.

По звучанию «Эл» — скорее, переосмысление музыкальных трендов. «Я не хочу молодиться в 30 лет. В этом альбоме практически нет слепой погони за модным звуком — я искал своё звучание и, кажется, нашёл», — говорит Джарахов. Эльдар удачно сочетает панчлайны и экспериментальный флоу с трогательными песнями о семье. Альбом балансирует между уязвимостью и зрелостью. Особое внимание в альбоме уделено личным переживаниям. Трек «Ма», по словам Джарахова, стал неожиданностью даже для него самого: «Я вообще не думал, что буду петь на припеве как Филипп Киркоров, но в моменте прикольнулся и решил оставить. Это музыка, которая, скорее всего, понравится маме».

Центральной точкой альбома стал трек «Горят сердца». Именно с его создания начался поворот в звучании и концепции всего релиза. «Я написал его на следующий день после смерти дедушки. Мы с отцом даже не успели об этом поговорить. Эта песня изменила нас, и я понял: музыка помогает мне жить. Значит, я должен быть честным».

Свою роль в альбоме сыграл и Сергей Приказчиков PIZZA:

«Общение с Эльдаром в какой-то момент оказало на меня почти психотерапевтический эффект. Я по-новому посмотрел на жизнь. И однажды, рано утром, у меня возникла единственная мысль — написать куплет для него. Это было чистое вдохновение».

Один из самых душевных треков на альбоме — дуэт с MONA «Звони, когда захочешь». Песня начинается с голосового сообщения, которое Эльдар отправил артистке после их первой встречи, а завершается — её ответным войсом. «Это про настоящие отношения, где бывает тяжело, но ты всё равно борешься за любовь», — говорит Джарахов.

По словам MONA, песня родилась совершенно органично:

«Этот трек был написан и приурочен именно к альбому. Мы создали его на студии КЛИККЛАК. Пока Эльдар занимался своими делами, я сочинила припев — и он сразу лёг в основу. Потом помогла с куплетом, а дальше мы уже добивали песню вместе. Главная идея — о любви, о связи между людьми, о той тонкой ниточке, которая рождается и крепнет с каждым днём».

Джарахов работал над альбомом больше двух лет. За это время материал сильно трансформировался — от первых версий до финального мастеринга не дошёл ни один трек из начального трек-листа. В процессе Эльдар переосмыслил не только музыку, но и самого себя. «Я точно повзрослел. Этот альбом помог мне понять, кто я. И если он поможет кому-то ещё — я буду счастлив».