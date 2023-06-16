«Джаз с русской душой» прозвучит в столице

27 июня в Московском Международном доме музыки впервые после десятков лет забвения прозвучат неизвестные джазовые произведения российских композиторов. Программу «Джаз с русской душой», состоящую из композиций Дмитрия Шостаковича, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Леонида Половинкина, Вадима Людвиковского и Николая Капустина, исполнит один из самых ярких современных джазовых коллективов – Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Ведущий – актёр МХТ Кузьма Котрелёв.

История создания этой без преувеличения фантастической программы – настоящий музыкальный детектив. К столетию российского джаза специалисты радио «Орфей» проводили изыскания в нотном архиве станции и обнаружили там никогда ранее не исполнявшиеся джазовые произведения советского периода. В частности, неизвестные партитуры классика советского джаза Александра Цфасмана.

По словам Петра Востокова, коллективу которого повезло первому прикоснуться к этим музыкальным раритетам, «чудом можно считать уже сам факт существования довоенных партитур композитора»: «Это настоящее открытие! Многое из того, что сейчас играется (если вообще играется), было записано исключительно на слух, а тут нам выпала фантастическая возможность прикоснуться к авторскому тексту и увидеть, как всё это было записано. Это даже не художественная ценность, а историческая!»

Каждое произведение, отобранное для программы «Джаз с русской душой», уникально. Но настоящей музыкальной сенсацией, по мнению музыкальных критиков, станет сюита Александра Цфасмана из музыки к спектаклю театра Сергея Образцова «Под шорох твоих ресниц» (1948 год).

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