Джеймс Бекшолл будет работать над анимационным сериалом «Лесовички»

Холдинг ON Медиа объявляет о том, что партнерами по созданию первого оригинального анимационного сериала медиахолдинга «Лесови́чки» стали независимая студия «Рокет Фокс» («Мастер Витя и Мотор») и сценарист анимационной франшизы «Щенячий патруль» Джеймс Бекшолл.

«Лесовички» – это энергичный комедийный мультсериал для детей от 3 до 7 лет о ценности дружбы, любопытстве, заботе о природе и радости приключений, который создают холдинг ON Медиа, ON Студия и издательство «Строки». Лесовички – это маленькие существа, хранители леса, которые прячутся от людей и при любой опасности превращаются в милые лесные кочки, чтобы их никто не заметил. Глубоко в чаще леса спрятана их деревня – Темнолесье, название звучит грозно и отпугивает людей, чтобы никто не сунулся лишний раз. Но на самом деле это самое милое место на свете, и каждый ребенок мечтает там побывать.

Джеймс Бекшолл – сценарист успешного международного анимационного сериала «Щенячий патруль». Трижды номинант Emmy Awards с более чем 30-летним опытом в дошкольных проектах (Макс и Руби, Rocket Club и других).