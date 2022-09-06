Дженнифер Лопес показала новые фото со свадьбы с Беном Аффлеком

Поп-исполнительница поделилась подробностями знаменательного события! Как прошла одна из самых засекреченных церемоний Голливуда? Кто едва не сорвал праздник? Почему бывший муж Лопес пророчит молодоженам скорое расставание?

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала самым громким событием этого лета! В ночь с 16 на 17 июля возлюбленные прочитали клятвы в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Певица рассказала, что готовилась к церемонии прямо в церкви. Она переодевалась в комнате отдыха, а ее жених – в туалете. Звездам пришлось стоять в очереди вместе с другими молодоженами для получения свидетельства о браке.

«Мы подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни. Это была лучшая свадьба, которую мы могли представить», — делилась эмоциями артистка в личном микроблоге.

Новобрачные не ограничились одной скромной церемонией. Недавно в Сети опубликовали свежие кадры с основного торжества, которое прошло в особняке актера.

«Это была свадьба ее мечты. А церемония стала завершением этой красивой истории», — рассказали в окружении звезд.

Поздравить влюбленных пришли их голливудские друзья: Мэт Деймон, Джордж Клуни и Рене Зеллвегер. На мероприятии был белый дресс-код. Несмотря на это, все внимание было приковано к нарядам Лопес. Она выбрала три образа от именитого дизайнерского дома. Пятеро детей Дженнифер и Бена от предыдущих браков помогали нести шестиметровую фату невесты.

«Все платья, подача, жемчужная история, третье платье с капюшоном из органзы – это было современно, женственно, стильно и вкусно. Цвет айвори всегда дорогой. Это очень трудная работа, росшив жемчугом. Они 300 часов расшивали платье! На это были потрачены серьезные деньги. Серьезные деньги для простых людей. А для тех, кто зарабатывает миллион долларов в день, это позволительно», — делится дизайнер Игорь Гуляев.

СМИ пишут, что свадебное торжество могло и не состояться. Накануне праздника произошла неприятная ситуация. Мать Аффлека упала с причала и сильно порезала ногу. Влюбленным пришлось оставить последние приготовления и отправиться вместе с ней в больницу. Заботливый сын терпеливо ждал на крыльце, пока женщине накладывали швы.

«За последнее десятилетие Бен стал символом беспокойного персонажа в Голливуде. Мем с грустным Аффлеком постоянно гуляет в соцсетях», — отмечает американский журналист Джино Орландини.

Чуть позже пара вновь оказалась в центре скандала. Борцы за равенство и справедливость раскритиковали молодоженов за то, что они устроили торжество на территории дома актера. Оказалось, что на этом месте была плантация, где когда-то эксплуатировали рабов!

«Некоторые пользователи Сети обвиняют Бена и Джей Ло в расизме. Но это полностью выдуманная шумиха. Они хотят раздуть скандал и пропиариться на их именах. Аффлек сам активист, он всегда выступал за справедливость», — объяснил Орландини.

Влюбленные не реагируют на нападки недоброжелателей. Сейчас они наслаждаются своим медовым месяцем в Италии. Недавно бывший муж певицы признался, что его вновь охватили чувства к ней. Охани Ноа рассказал, что думает по поводу нынешних отношений звезды. Он уверен, что ее брак с Аффлеком не будет долгим.

«Джен нравится влюбляться, но она была обручена шесть раз! Бен – ее муж номер четыре, а я был мужем номер один. Она говорила мне, что я – любовь всей ее жизни», — рассуждал Ноа.

Поклонники думают иначе. Они вспоминают историю любви Лопес и Аффлека. Актеры познакомились в 2002 году на съемках фильма. Спустя полгода мужчина предложил артистке выйти за него замуж. Роскошная свадьба должна была состояться 14 сентября 2003 года. Папарацци были готовы снимать торжество с вертолетов и пробираться через многочисленную охрану. Но накануне праздника жених и невеста отменили церемонию. По слухам, всему виной стала вездесущая пресса, которая ежедневно следила за ними.

«Это так трудно. За мной постоянно наблюдают, но это часть моей работы», — признается артистка.

Исполнительница не скрывала, что долго страдала после разрыва отношений с актером. Но через год Лопес вышла замуж за своего друга Марка Энтони и родила ему близнецов. Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, у них появилось трое детей. Позже оба эти брака распались.

«Я мечтала, чтобы мы всегда были вместе. Я никогда не хотела рушить семью. Сейчас я чувствую, будто умираю», — делилась переживаниями певица.

«Я никогда не хотел развода, не хотел быть разведенным мужчиной. Мне было так больно, я был очень разочарован в себе», — признавался актер.

У каждого из артистов были отношения после развода. Но они не привели ни к чему серьезному. После череды неудачных романов Джей Ло и Бен неожиданно сошлись! В апреле этого года папарацци стали регулярно замечать их вместе. Спустя год мужчина сделал исполнительнице предложение руки и сердца!

«Это было совершено неожиданно. Он достал кольцо и задал тот самый вопрос», — вспоминает Дженнифер.

Инсайдеры говорят, что влюбленные хотели избежать прошлых ошибок и скрыть свои отношения от папарацци. Именно поэтому они держали подробности свадьбы в строжайшем секрете.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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