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ДомойМоскваЕ.К. Артбюро представляет выставку Григория Грязнова «Свечение бытия»

Е.К. Артбюро представляет выставку Григория Грязнова «Свечение бытия»

editor
By editor
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Лесные животные в многомерной темпоральности - 2 Триптих, левая часть Холст на картоне, акрил 45 х 49 2024
Григорий Грязнов. Лесные животные в многомерной темпоральности. Триптих, левая часть. 2024. Холст на картоне, акрил, 45 х 49 см

«Е.К. АртБюро» представляет выставочный проект Григория Грязнова «Свечение бытия», в котором пейзажи среднерусской полосы и динозавры мирно сосуществуют с людьми в единой временной плоскости. Выбор динозавров художником не случаен — это именно те виды ископаемых животных, которые были найдены на территории России.

В своей художественной практике Григорий Грязнов выбирает палеозой, рассматривая его как своеобразный сценарий светлого прошлого-будущего, где не нужно бы было отказываться от более поздних достижений цивилизации. Отменяя линейное время и переводя темпоральность в многомерную, автор изобретает «онтологический усилитель» — своеобразную машину времени, которая не только позволит вернуться человечеству в нужное ему прошлое, но и даст возможность выбрать «правильное» будущее.

По утверждению автора, для работы «онтологического усилителя» необходима достаточная «плотность бытия», которая сейчас утрачена человечеством. Именно увеличение «плотности» и есть цель выставочных проектов Григория Грязнова.

Проект «Свечение бытия» создан при участии дочери художника Таисии Грязновой.

На выставке будут представлены 50 живописных работ и макеты «онтологических усилителей» разных моделей.

Григорий Грязнов родился в 1976 году в Рязани, в 1998 году окончил Рязанский государственный радиотехнический университет по специальности «биотехнические системы и технологии».

Рисовать и активно заниматься художественной деятельностью начал с января 2018 года.

В 2021 году прошел обучение на свободных заочных курсах биогенетики и палеонтологии в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне. Член Русского био-арт-сообщества.

Среди многочисленных выставок, в которых принимал участие Григорий Грязнов, «Сотворение мифа» в Фонде культуры «Екатерина» (2024), персональная выставка «Они вернулись!» в Зверевском ЦСИ (2023), коллективный проект творческого объединения PARAZIT «Цемента-II» в ЦСИ «Винзавод» (2023), «Русский палеоарт» в Государственном Дарвиновском музее (2021) и многие другие.

«Сюжеты Григория Грязнова кажутся нам знакомыми, пришедшими из детских фантазий, наивных и добрых, и этим напоминают мне Ивана Билибина, который как известно создал образ русской сказки. Но если посмотреть внимательнее, становятся ясны идеи автора о некой «машине времени», перекликаюшиеся со многими научно-фантастическими произведениями, в том числе и с романом Герберта Уэллса, в котором главный герой отправляется в неизведанный мир будущего», – рассказала в преддверии открытия выставки сказала куратор, директор и основатель «Е.К.АртБюро» Елена Куприна-Ляхович.

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