ECOCUP 2021: «Зелёное» документальное кино покажут в Новой Третьяковке и онлайн-кинотеатре Cool Play

С 15 по 25 апре­ля 2021 года прой­дёт Меж­ду­на­род­ный фести­валь «зелё­но­го» доку­мен­таль­но­го кино «Боль­шая эко­чаш­ка 2021». Четы­ре пол­но­мет­раж­ных филь­ма мож­но будет посмот­реть 16 и 17 апре­ля в кино­за­ле Новой Тре­тья­ков­ки на Крым­ском Валу и 15 доку­мен­таль­ных кар­тин пол­но­го мет­ра и 2 про­грам­мы корот­ко­мет­раж­но­го кино — в онлайн-кино­те­ат­ре COOL PLAY.

Филь­мом откры­тия фести­ва­ля ста­нет пол­но­мет­раж­ный док «Тай­ная жизнь дере­вьев» (Гер­ма­ния) по бест­сел­ле­ру Пите­ра Вол­ле­бе­на. Это увле­ка­тель­ные исто­рии об уди­ви­тель­ных спо­соб­но­стях дере­вьев «общать­ся» меж­ду собой, пом­нить и даже забо­тить­ся друг о дру­ге. Опи­ра­ясь на науч­ные зна­ния и боль­шой опыт рабо­ты в лес­ном хозяй­стве, немец­кий писа­тель и лес­ник Питер Вол­ле­бен откры­ва­ет мир леса, о кото­ром мы даже не дога­ды­ва­ем­ся. «Тай­ная жизнь дере­вьев» будет пока­за­на толь­ко один раз — 16 апре­ля в 19:00 в кино­за­ле Новой Третьяковки.

17 апре­ля в суб­бо­ту в 13:00 состо­ит­ся рос­сий­ская пре­мье­ра канад­ско­го пол­но­мет­раж­но­го филь­ма «Мор­жо­вая тюрь­ма» Ната­ли Бибо о Филе Демер­се, быв­шем сотруд­ни­ке пар­ка раз­вле­че­ний. Он раз­об­ла­ча­ет мир пар­ка Marineland, рас­ска­зы­вая о бес­че­ло­веч­ном отно­ше­нии к животным.

В 16:00 швей­цар­ский фильм «Граж­да­нин Нобель» — кар­ти­на о жиз­ни лау­ре­а­та Нобе­лев­ской пре­мии по химии Жака Дюбо­ше, кото­рый решил спа­сать пла­не­ту вме­сте с Гре­той Тунберг.

Чет­вер­тый пол­но­мет­раж­ный фильм фести­ва­ля — рос­сий­ский док Алек­сандра Гор­нов­ско­го «Без Бай­ка­ла?» в 19:00. Фильм о самом боль­шом прес­но­вод­ном озе­ре в мире, кото­ро­му гро­зит эко­ло­ги­че­ская ката­стро­фа, и о людях, кото­рые пыта­ют­ся его спа­сти. Сре­ди них — мест­ные жите­ли, эко­ло­ги, уче­ные, работ­ни­ки запо­вед­ни­ков и сам режис­сер, кото­рый про­вел дет­ство на Бай­ка­ле и вер­нул­ся, что­бы снять о нем кино. «Без Бай­ка­ла?» — фильм о цен­но­стях, кото­рые мы име­ем, и можем потерять.

Онлайн-про­грам­ма филь­мов в этом году очень насы­щен­ная. В нее вошли филь­мы «Место под солн­цем» (США) о звезд­ном часе четы­рех­мест­но­го сол­неч­но­го тан­дем­но­го вело­си­пе­да, сорев­ну­ю­ще­го­ся на чем­пи­о­на­те мира по сол­неч­ной энер­гии 1986 года; «Серд­це Дере­ва» (Ита­лия) о путе­ше­ствии акти­ви­ста в древ­ние лати­но­аме­ри­кан­ские куль­ту­ры, что­бы выяс­нить при­чи­ну смер­тель­ной болез­ни олив­ко­вых дере­вьев; «Пове­ли­те­ли воды» (Фран­ция) — доку­мен­таль­ное рас­сле­до­ва­ние меж­ду­на­род­ной ком­мер­ци­а­ли­за­ции воды, одно­го из самых цен­ных при­род­ных ресур­сов; «Зем­ля люб­ви» об оле­нях, неф­ти, поли­ти­ке и поэ­зии; «Бла­го­тво­ри­тель­ный дем­пинг» (Нидер­лан­ды) — доку­мен­таль­ный фильм о том, что про­ис­хо­дит с одеж­дой, кото­рую пере­да­ли на благотворительность.

Тема Арк­ти­ки пред­став­ле­на пол­но­мет­раж­ным филь­мом «Голое Арк­ти­че­ское при­клю­че­ние» и корот­ко­мет­раж­ным филь­мом из про­грам­мы с одно­имен­ным назва­ни­ем «В темноту».

Фильм «Эле­мент: Чело­век» напря­мую затро­нет тему о вза­и­мо­свя­зях в при­ро­де, как чело­ве­че­ская дея­тель­ность изме­ня­ет основ­ные эле­мен­ты жиз­ни – зем­лю, воз­дух, воду и огонь, эти эле­мен­ты меня­ют чело­ве­че­скую жизнь.

В этом году мож­но выде­лить несколь­ко глав­ных тем: кли­мат, Арк­ти­ка, лес, «зелё­ные» тех­но­ло­гии, и, конеч­но, акти­визм. Так­же «Боль­шая Эко­Чаш­ка» рас­ши­ри­ла свою гео­гра­фию филь­мов. В афи­ше — доку­мен­таль­ные филь­мы из Австрии, Австра­лии, Гер­ма­нии, Ита­лии, Кана­ды, Син­га­пу­ра, США, Ислан­дии, Фран­ции, Хор­ва­тии, Швей­ца­рии, Эсто­нии, Рос­сии, Вели­ко­бри­та­нии, Нидерландов.

«В 2020 году у фести­ва­ля не было ни одно­го реаль­но­го пока­за, всё про­хо­ди­ло в фор­ма­те онлайн. В свя­зи с этим ста­ло понят­но, что онлайн поз­во­ля­ет под­клю­чить к под­го­тов­ке фести­ва­ля людей из раз­ных горо­дов, поме­нять схе­му дого­во­рен­но­стей с режис­се­ра­ми и про­дю­се­ра­ми, дать воз­мож­ность посмот­реть филь­мы всем жите­лям Рос­сии. Бла­го­да­ря это­му, в 2021 году в отбо­ре филь­мов на пер­во­на­чаль­ном эта­пе при­ни­ма­ли уча­стие 60 отбор­щи­ков из 24 горо­дов Рос­сии. На фести­валь посту­пи­ло рекорд­ное чис­ло заявок — 950! В ито­ге фести­валь 2021 года — самый боль­шой по коли­че­ству заявок! Имен­но по этой при­чине он назы­ва­ет­ся «Боль­шая Эко­чаш­ка 2021», а осталь­ные меро­при­я­тия в тече­ние года оста­нут­ся спе­ци­аль­ны­ми пока­за­ми ECOCUP. Тра­ди­ци­он­но пока­зы офлайн будут сопро­вож­дать­ся встре­ча­ми с орга­ни­за­то­ра­ми, а боль­шие дис­кус­сии и лек­ций перей­дут в онлайн фор­мат», — гово­рит дирек­тор фести­ва­ля Ната­лья Парамонова.

Все филь­мы демон­стри­ру­ют­ся на язы­ке ори­ги­на­ла с рус­ски­ми суб­тит­ра­ми. Офлайн-пока­зы будут сопро­вож­дать­ся встре­ча­ми с орга­ни­за­то­ра­ми, а боль­шие дис­кус­сии и лек­ции перей­дут в онлайн-формат.

Филь­мы онлайн-про­грам­мы мож­но посмот­реть бес­плат­но в Cool Play на сай­те coolconnections.ru в любое вре­мя с 15 по 25 апре­ля, но толь­ко на тер­ри­то­рии Рос­сии. Для про­смот­ра необ­хо­ди­ма пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция на сайте.

ECOCUP — еже­год­ный меж­ду­на­род­ный фести­валь «зелё­но­го» доку­мен­таль­но­го кино. В раз­ные годы меро­при­я­тие про­хо­ди­ло более чем в 20 горо­дах Рос­сии, шести горо­дах Укра­и­ны, шести горо­дах Бела­ру­си, двух горо­дах Казах­ста­на и сто­ли­це Кир­ги­зии. С 2012 года Фести­валь ECOCUP — член Меж­ду­на­род­ной сети фести­ва­ля эко­ло­ги­че­ско­го кино Green Film Network.

«Боль­шая Эко­чаш­ка 2021» прой­дет при под­держ­ке фон­да им. Ген­ри­ха Бёл­ля в Рос­сии, посольств Швей­ца­рии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Австрии и Кана­ды. Посоль­ство США под­дер­жи­ва­ет онлайн показы.

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