ECOCUP 2021: «Зелёное» документальное кино покажут в Новой Третьяковке и онлайн-кинотеатре Cool Play

С 15 по 25 апреля 2021 года пройдёт Международный фестиваль «зелёного» документального кино «Большая экочашка 2021». Четыре полнометражных фильма можно будет посмотреть 16 и 17 апреля в кинозале Новой Третьяковки на Крымском Валу и 15 документальных картин полного метра и 2 программы короткометражного кино — в онлайн-кинотеатре COOL PLAY.
Фильмом открытия фестиваля станет полнометражный док «Тайная жизнь деревьев» (Германия) по бестселлеру Питера Воллебена. Это увлекательные истории об удивительных способностях деревьев «общаться» между собой, помнить и даже заботиться друг о друге. Опираясь на научные знания и большой опыт работы в лесном хозяйстве, немецкий писатель и лесник Питер Воллебен открывает мир леса, о котором мы даже не догадываемся. «Тайная жизнь деревьев» будет показана только один раз — 16 апреля в 19:00 в кинозале Новой Третьяковки.
17 апреля в субботу в 13:00 состоится российская премьера канадского полнометражного фильма «Моржовая тюрьма» Натали Бибо о Филе Демерсе, бывшем сотруднике парка развлечений. Он разоблачает мир парка Marineland, рассказывая о бесчеловечном отношении к животным.
В 16:00 швейцарский фильм «Гражданин Нобель» — картина о жизни лауреата Нобелевской премии по химии Жака Дюбоше, который решил спасать планету вместе с Гретой Тунберг.
Четвертый полнометражный фильм фестиваля — российский док Александра Горновского «Без Байкала?» в 19:00. Фильм о самом большом пресноводном озере в мире, которому грозит экологическая катастрофа, и о людях, которые пытаются его спасти. Среди них — местные жители, экологи, ученые, работники заповедников и сам режиссер, который провел детство на Байкале и вернулся, чтобы снять о нем кино. «Без Байкала?» — фильм о ценностях, которые мы имеем, и можем потерять.
Онлайн-программа фильмов в этом году очень насыщенная. В нее вошли фильмы «Место под солнцем» (США) о звездном часе четырехместного солнечного тандемного велосипеда, соревнующегося на чемпионате мира по солнечной энергии 1986 года; «Сердце Дерева» (Италия) о путешествии активиста в древние латиноамериканские культуры, чтобы выяснить причину смертельной болезни оливковых деревьев; «Повелители воды» (Франция) — документальное расследование международной коммерциализации воды, одного из самых ценных природных ресурсов; «Земля любви» об оленях, нефти, политике и поэзии; «Благотворительный демпинг» (Нидерланды) — документальный фильм о том, что происходит с одеждой, которую передали на благотворительность.
Тема Арктики представлена полнометражным фильмом «Голое Арктическое приключение» и короткометражным фильмом из программы с одноименным названием «В темноту».
Фильм «Элемент: Человек» напрямую затронет тему о взаимосвязях в природе, как человеческая деятельность изменяет основные элементы жизни – землю, воздух, воду и огонь, эти элементы меняют человеческую жизнь.
В этом году можно выделить несколько главных тем: климат, Арктика, лес, «зелёные» технологии, и, конечно, активизм. Также «Большая ЭкоЧашка» расширила свою географию фильмов. В афише — документальные фильмы из Австрии, Австралии, Германии, Италии, Канады, Сингапура, США, Исландии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии, России, Великобритании, Нидерландов.
«В 2020 году у фестиваля не было ни одного реального показа, всё проходило в формате онлайн. В связи с этим стало понятно, что онлайн позволяет подключить к подготовке фестиваля людей из разных городов, поменять схему договоренностей с режиссерами и продюсерами, дать возможность посмотреть фильмы всем жителям России. Благодаря этому, в 2021 году в отборе фильмов на первоначальном этапе принимали участие 60 отборщиков из 24 городов России. На фестиваль поступило рекордное число заявок — 950! В итоге фестиваль 2021 года — самый большой по количеству заявок! Именно по этой причине он называется «Большая Экочашка 2021», а остальные мероприятия в течение года останутся специальными показами ECOCUP. Традиционно показы офлайн будут сопровождаться встречами с организаторами, а большие дискуссии и лекций перейдут в онлайн формат», — говорит директор фестиваля Наталья Парамонова.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Офлайн-показы будут сопровождаться встречами с организаторами, а большие дискуссии и лекции перейдут в онлайн-формат.
Фильмы онлайн-программы можно посмотреть бесплатно в Cool Play на сайте coolconnections.ru в любое время с 15 по 25 апреля, но только на территории России. Для просмотра необходима предварительная регистрация на сайте.
ECOCUP — ежегодный международный фестиваль «зелёного» документального кино. В разные годы мероприятие проходило более чем в 20 городах России, шести городах Украины, шести городах Беларуси, двух городах Казахстана и столице Киргизии. С 2012 года Фестиваль ECOCUP — член Международной сети фестиваля экологического кино Green Film Network.
«Большая Экочашка 2021» пройдет при поддержке фонда им. Генриха Бёлля в России, посольств Швейцарии, Франции, Германии, Австрии и Канады. Посольство США поддерживает онлайн показы.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.