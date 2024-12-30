Эдгард Запашный, Андрей Решетин и Ярослав Жалнин рассказали молодым писателям о героях СВО

В Москве открылся форум «Проводники культуры» — один из самых значимых проектов в современном литературном процессе. Участники — молодые писатели, публицисты и драматурги, пишущие о ключевых событиях современности: о героях СВО, о волонтерах, о тех, кто сегодня сражается за ценности русского мира на военном, политическом и культурном фронтах.

Всего в конкурсе, который был объявлен летом 2024 года, приняли участие более 400 человек, а на форум в столицу России приглашены сорок финалистов. Это ребята со всей страны — от Вологды до Новосибирска, от Луганска до Уфы. Форум открыл проект «Время героев», где знаменитые артисты и военкоры нашей страны в формате театра док рассказывали о тех, о ком сегодня нельзя не говорить. Народный артист России Эдгард Запашный рассказал молодым авторам о командире добровольческого отряда «Тигр» Сергее Ефремове.

Артист и телеведущий познакомился с Ефремовым под Курском, где снимал свой телепроект «Мужики». По мнению Запашного, именно добровольцы и военнослужащие вооружённых сил России сегодня должны становиться героями прозаических и публицистических произведений — только так мы сможем воспитать поколение, которое будет знать цену мира и свою историю.

«У нас проблема всей страны в том, что все знают, как выглядит “Статуя Свободы” в США, но лишь немногие знают, что собой представляет монумент “Родина-мать зовет”, что “Статуя Свободы” нашей “Родине-матери” уткнется в пояс», — считает Запашный. — «А это задача современной культуры — возвращать наши символы и смыслы, поэтому я согласился принять участие в этом проекте.

Настоящие «Проводники культуры“ нужны сегодня как никогда». Ещё один участник док-театра «Время героев» — популярный актёр Ярослав Жалнин. Он рассказал о друге детства, который связал свою жизнь со службой в ГРУ, побывал во многих горячих точках, но, увы, ушел из жизни — у героя не выдержало сердце.

Сам Жалнин — уже состоявшийся проводник культуры. В 2022 году он основал образовательный канал «Василий Тёркин», где звезды кино и театра рассказывают о великих людях России. У канала миллионные просмотры в Сети. «Самое важное, что может сделать сегодня человек культуры — зафиксировать те истории, что происходят на фронте, осмыслить и передать их так, чтобы они навсегда остались в памяти народа, как остались истории Зои Космодемьянской, Александра Маресьева, Николая Гастелло» — считает Ярослав Жалнин.

Среди участников были и те, кто лично прошел фронта СВО — командир взвода 9 роты гвардейского полка 1430 Константин Рыжак рассказал о тех, с кем бок о бок воевал на Запорожском направлении. Это старший лейтенант Михаил Дедюхин (позывной «Дядя»), героически погибший 22 июня 2023 года, и Борис Сидоркин, (позывной „Сидр») — боец, с которым Рыжак делил одну землянку.

«Непростые времена рождают героев, рождают образы, судьбы, которые должны становиться основой литературных произведений», — сказал Рыжак. — «И я уверен, что те истории, которые прозвучали сегодня, вдохновят молодых авторов взяться за перо».

Родственники погибших на СВО бойцов, что присутствовали в зрительном зале, также попросили писателей увековечить память героев в своих произведениях. «Я наблюдала, как человек боролся с собой, как в нём самом сражались жажда жизни, страх и чувство обязанности и долга, — рассказала бабушка героя СВО Михаила Дедюхина. — Я счастлива, что мой внук стал Человеком.

Я бы очень хотела, чтобы вы, писатели, понимали, что главное в этой жизни и за что сражаются наши мальчики». Музыкант и доброволец Андрей Решетин, скрипачка Марианна Васильева, отказавшиеся от контрактов по всему миру ради возможности играть в окопах спецоперации; пианист и композитор Алексей Сергунин, сочинивший первую симфонию о СВО «Русскому Донбассу», — все они также поделились историями об участниках СВО и о тех, кто сегодня держит, быть может, один из самых тяжёлых фронтов — культурный.

«Как никогда сегодня важно разговаривать с молодыми авторами, — поделилась своим впечатлением от участия в документальном проекте „Время героев“ Марианна Васильева. — Важно доносить реальность не через границу — будь то телевизор, планшет или соцсети, а вживую, глаза в глаза. Пусть по следам услышанных историй молодые авторы не бросятся писать романы, но те эмоции, которые они сегодня получили — навсегда поселятся в их сердцах и уже не позволят написать о современных героях чтолибо лживое, ненастоящее». «Как оказалось, все гениальное — просто.

На сцену друг за другом выходили знаменитые люди, которые словом и делом поддерживают Россию в это тяжёлое время, и рассказывали истории о героях, которых знают лично. Ничего, казалось бы, особенного в таком формате нет, но эффект — ошеломительный, — подвел итоги руководитель Совета молодых литераторов и организатор форума „Проводники культуры“ Андрей Тимофеев. — Молодые писатели прониклись услышанными историями настолько, что за кулисами ещё долго не отпускали участников проекта. Получился живой и очень нужный всем разговор».