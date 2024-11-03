Единство в многообразии: в Морском выставочном центре открылась выставка «Народы России»

Ко Дню народного единства в Морском выставочном центре Музей Мирового океана презентовал два выставочных проекта: «Народы России» и «Вокруг света на шлюпе «Сенявин».

Первый – совместная выставка с Государственным музеем А. С. Пушкина, которая знакомит жителей и гостей региона с многообразием, особенностями, традициями и обычаями народов многонациональной России. Второй – совместный проект с Русским географическим обществом – рассказ об одной из самых блестящих по научным результатам за всю историю российских парусных кругосветных плаваний экспедицией Федора Литке.

Основой для выставки «Народы России» послужил иллюстрированный альбом «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов разных народов Российской империи», изданный в 1812–1813 годах в Париже. Иллюстрации к нему создал русский художник-путешественник и гравер Емельян Михайлович Корнеев, который в 1802 году в качестве рисовальщика сопровождал экспедицию генерала Георга-Магнуса Спренгпортена в Сибирь, Поволжье и на Кавказ. Альбом вмещает в себя полную информацию о самых разных сторонах жизни народов, входивших в то время в состав Российской империи.

«Этот альбом был первым большим европейским изданием, выполненным по рисункам русского художника, своего рода ответом для европейских художников-путешественников, иностранных военных на русской службе, которые ранее описывали народы Российской империи и их традиции.

«Народы России» представляют из себя ныне библиографическую редкость. Таких альбомов было издано совсем немного – всего 612 экземпляров. Издавались они в нескольких вариантах. Представленные на выставке – цветные. Варианты подешевле издавались в черно-белом варианте», – рассказала старший научный сотрудник музея Полина Матвеец.

Рисунки Корнеева запечатлели традиционные праздники, игровую культуру, костюмы, религиозные обычаи народов Российской империи. Большую ценность представляют изображенные художником бытовые сцены, что всегда ускользало от внимания европейских путешественников. Каждая серия листов, которая рассказывает о самом народе, содержит комментарий о нем.

Выставку дополнили деревянные модули, которые представляют, согласно карте того времени, расположение губерний Российской империи. А репродукции листов альбома «Народы России» расположены в привязке к географии расселения народов.

Вторая уникальная выставка, которую представили посетителям в день открытия – «Вокруг света на шлюпе «Сенявин» – возможность для гостей Морского выставочного центра прикоснуться к наследию экспедиции одного из видных географов XIX века Федора Литке. Она повествует о важнейшей для всего мира экспедиции к берегам Охотского и Берингова морей, Шантарских островов и Русской Америки.

Особый интерес представляют размещенные на выставке репродукции листов уникального атласа с этнографическими, антропологическими зарисовками, ботаническими пейзажами посещённых во время путешествия земель из фондов Научной библиотеки Русского географического общества.