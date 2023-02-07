Эдмилсон, Титов и Мейра сыграют с детьми с синдромом Дауна на «Кубке Легенд»

10 февраля 2023 года в Москве пройдет Детский день «Наше будущее» 15-го юбилейного международного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. На поле вместе с футболистами с синдромом Дауна выйдут россияне Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, португальцы Фернанду Мейра и Педру Мендеш, серб Здравко Кузманович, бразильцы Майкон, Эдмилсон, Джованни и Жуниор Байано. В церемонии награждения детей также примет участие немецкий футболист Кевин Кураньи и основатель и генеральный менеджер турнира «Кубок Легенд» Тамерлан Куриев.

Вместе с профессиональными футболистами на поле выйдут подопечные благотворительного фонда «Синдром любви». В турнире примут участие четыре сборные команды детей с синдромом Дауна из Москвы, Брянска и республики Башкортостан, в каждой будет по 8 участников (6 футболистов с синдромом Дауна + 2 футбольные легенды). В состав каждой команды также войдут по две звезды мирового футбола.

Каждый матч будет заключать в себе 2 тайма по 7 минут, между таймами будет перерыв в 2 минуты. Команды сыграют друг с другом, после чего определят между собой победителя. Помимо игр, пройдут мастер-классы, фото- и автограф-сессии с легендами футбола. Мероприятие для детей пройдет в закрытом формате в Дворце спорта «Мегаспорт», с трансляцией в эфире телеканала «Матч ТВ».

Футбол для людей с синдромом Дауна – это не просто игра, а возможность общения с внешним миром через мяч. Именно на площадке и на соревнованиях ребята находят новых друзей, становятся более самостоятельными, учатся быть настоящей командой.

Формат турнира для юных футболистов под названием «Наше будущее» нацелен на сохранение связи между молодым поколением и поколением футболистов, принесших славу отечественному футболу, на пропаганду здорового образа жизни, а также привить любовь к этой замечательной игре на личном примере выдающихся ветеранов.

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