Егор Кошелев. Гештальт художника или внезапная ретроспектива

Егор Кошелев. Пустота. 2023. Предоставлено OVCHARENKO

Московский музей современного искусства совместно с галереей OVCHARENKO представил выставку Егора Кошелева «Гештальт художника или внезапная ретроспектива».

Егор Кошелев — внимательный наблюдатель современной культуры, ее критик и ироничный комментатор. Его ранние проекты были связаны с эстетикой граффити: художник некоторое время занимался этим видом уличного искусства. Затем в центре внимания Кошелева оказалась фигура художника: для него автор оказался даже интереснее собственного произведения. Так появился сюжет о выдуманном художнике — сюрреалистичный, пародийный, но также полный самоанализа.

Сегодня художник использует цитаты из истории искусства от Ренессанса и реализма до стрит-арта и кино, сочиняя искусствоведческие ребусы и послания. В его сюрреалистичном мире мифологические монстры уживаются с современной модой и техникой. Кошелев продолжает работать с проблемой места художника в мире. Его альтер-эго «Последний художник» — рефлексирующий и амбициозный персонаж, характерный для московской арт-сцены.

Ироничное название проекта «Гештальт художника или внезапная ретроспектива» можно разложить на несколько основных составляющих. Здесь обыгрывается одна из сквозных тем творчества Егора Кошелева — образ художника, его внутренняя структура и развитие. По словам художника, «название уводит от удушающей серьезности высказывания» — в его творчестве много сатирических и игровых интонаций.

На выставке представлено около 80 произведений: графика, живописные произведения, объекты и скульптуры разных лет, а также специально созданные для выставки инсталляции. Проект Егора Кошелева «Гештальт художника или внезапная ретроспектива» - первое событие совместной выставочной программы ММОМА и галереи OVCHARENKO.

Егор Кошелев. Гештальт. 2009. Предоставлено OVCHARENKO

Егор Кошелев. Право на отдых. 2010. Предоставлено OVCHARENKO

Егор Кошелев. Тайный пленэрист. 2021. Предоставлено OVCHARENKO

Егор Кошелев (р. 13.01.1980) окончил Академию им. С.Г. Строганова (отделение монументальной живописи), а в 2006 году, защитив диссертацию о Тинторетто, получил кандидатскую степень по искусствоведению. Лауреат премии Strabag Kunstforum (2012). Работы автора находятся в коллекциях ММОМА, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника Царицыно.