Егор Крид, Алексей Теревков, Тося Чайкина, Даниил Берг, Инна Комбарова, Екатерина Земская и другие на вечеринке «Лето, танцы, Москва» в Лужниках

17 августа в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума прошла вечеринка «Лето, танцы, Москва» для друзей. Зона московских сезонов стала притяжением светских гостей, авторов телеграмм-каналов и инфлюенсеров.

Егор Крид

Тося Чайкина

Среди гостей присутствовали: Егор Крид, Влад Бумага, Алексей Теревков, Тося Чайкина, Даниил Берг, Инна Комбарова, Екатерина Земская, Павел Камин, Филипп Лобачев, Лина Дембикова, Влад Хошин, Чана Ник, Гоша Рушев, Анастасия Вознюк и другие.

Специально для гостей Тося Чайкина исполнила лучшие хиты в унисон с гостями, которые знали наизусть каждую песню артистки. После концерта пульт диджея занял Владимир Абрамкин, продолжая вечеринку под dj-cет из популярных российских и западных поп-хитов.

«Мы хотели по-новому почувствовать наш город, и я думаю, нам удалось. Слоган вечеринки «Лето, танцы, Москва» случился на все 100%», — поделился своими эмоциями Артем Кривда, дизайнер и fashion-продюсер.

Атмосфера теплого летнего вечера, в котором собрались самые близкие, чувствовалась через созданные декорации. Цветущая ротонда стала не только сценой для выступления артиста, но и после танцполом для всех гостей, столы со свечами объединяли людей, которые общались друг с другом и делились впечатлениями. Также специально для всех гостей Miami Tattoos создавали сияющие макияжи из страз и глиттера, а 365 detox угощал свежими лимонадами из грейпфрута.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.