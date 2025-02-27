«Эхо» фестиваля «Дни короткометражного кино» в Калуге

В Калуге прошло Эхо фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Показы состоялись в кинозале Инновационного Культурного Центра. На всех показах были аншлаги. Каждый фестивальный день был посвящён определённой теме.

17 февраля был показан альманах «Звёзды в коротком метре». Альманах состоит из пяти короткометражных фильмов, в каждом из которых снимались известные актёры: Алёна Бабенко, Татьяна Догилева, Наталья Варлей, Вениамин Смехов, Мария Смольникова, Сергей Гилёв, Максим Стоянов, Светлана Иванова. Программу представила журналист, киновед, редактор и PR-директор «Калугафильм», главный редактор Агентства Культурной Информации Александра Иванова. Проникновенные киноистории нашли отклик в сердцах зрителей, у которых была возможность и посмеяться, и погрустить, и задуматься, и, возможно, найти ответы на какие-то важные для них вопросы. После показа некоторые признавались, что эта киноподборка произвела на них терапевтический эффект, и горячо благодарили организаторов за эту программу.

18 февраля был представлен альманах «Нейросетевое кино», состоящий из пяти коротких фильмов, созданных молодыми режиссёрами при помощи искусственного интеллекта. Специальный гость этого дня – актёр, режиссёр, генеральный продюсер кинокомпании RED MOON CINEMA, эксперт по нейросетям и искусственному интеллекту Саид Нигматулин. Он провёл двухчасовой практический мастер-класс «Создание кино с Искусственным Интеллектом», во время которого рассказал о более 30 инструментах, помогающих сделать фильмы на всех этапах производства, включая презентацию для питчингов. Спикер поведал обо всех тонкостях и нюансах работы с нейросетями, раскрыл множество секретов, дал полезные советы. В практической части мастер-класса Саид Нигматулин вместе с участниками мастер-класса при помощи нейросетей написал сценарий фильма про «экзистенциального пингвина». Героя выбрали все вместе, а нейросеть помогла придумать историю и оформить её визуально.

19 февраля состоялась премьера короткометражного фильма «Сашкин дом». Режиссёр картины – калужанин Никита Сорокин. Сейчас он студент ВГИКа, а свой фильм снимал в родной Калуге при организационной поддержке «Калугафильм». В главной роли – заслуженный артист России, актёр Калужского драматического театра Михаил Кузнецов. Фильм представили режиссёр Никита Сорокин, оператор Леонид Пугачёв, генеральный продюсер «Калугафильм» Алексей Мячиков. После показа состоялась живая дискуссия, зрители делились своими впечатлениями о картине, задавали вопросы. Молодые кинематографисты рассказали о том, как создавалось это кино, о своей учёбе во ВГИКе и о дальнейших планах.

Как отметил генеральный продюсер «Калугафильм», режиссёр Алексей Мячиков: «Мы уже второй раз принимаем у себя Эхо фестиваля «Дни короткометражного кино». Предыдущий фест состоялся в 2023 году. Создание короткометражного фильма – это виртуозное искусство, суметь за 20-30 минут рассказать и показать внятную, цельную, глубокую историю сложно. И в то же время чрезвычайно интересно. Когда у режиссёра это получается, мы видим Настоящее Кино. На фестивале мы показали разные фильмы: весёлые, грустные, философские, немного провокационные. Они вызвали у зрителей гамму разнообразных эмоций. Кроме одной – скуки. Интересна программа нейросетевого кино. Мы рады, что к нам приехал большой специалист в этом вопросе Саид Нигматулин. Для молодых зрителей, студентов творческих учебных заведений было полезно общение с мастером, профессионалом. А завершил фестиваль день «Калугафильм», где мы показали фильм молодого режиссёра, уроженца Калуги. Несмотря на то, что он ещё учится, Никита Сорокин снял умное, глубокое кино. Думаю, что у него хороший режиссёрский потенциал».

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Партнёр «Эха» фестиваля в Калуге – продюсерский центр «Калугафильм» при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области, Инновационного Культурного Центра и консалтинговой компании «СОDЕЙСТВИЕ».