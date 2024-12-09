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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ЭЙС – «Дом безмятежного сна» – мистический русский рок

editor
By editor
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дом безмятежного сна

ЭЙС – таинственный исполнитель в маске-мешке, недавно появившийся на горизонте российской рок-сцены. Обсудим его дебютный трек – «Дом безмятежного сна». Эта композиция, выполненная в жанре темного инструментального рока – не просто песня, а откровенное художественное высказывание, вырванное из самых пыльных уголков судьбы.

«Дом безмятежного сна» — путешествие в воспоминания, где ностальгия оборачивается болью. В центре сюжета – судьба лирической героини, которая сталкивается с тяжелыми жизненными испытаниями. ЭЙС умело создает этот собирательный образ – не просто женщины, но и отражения бурных тусовок, дешевой любви, иллюзий и внутренних конфликтов, характерных эпохи 90-ых.

Инструментальная основа композиции заслуживает отдельного внимания. ЭЙС играет на контрастах: гипнотические гитарные рифы, затягивающие слушателя, как паутина, переплетаются с меланхоличным обрамлением. В какой-то момент кажется, будто сама музыка воплощает образы разбитых обещаний и больных отношений. Пульсирующий ритм создает ощущение угнетенности, словно замкнутого круга, в котором застряли герои песни.

Мистический элемент проявляется не только в звучании, но и в эмоциях, которые вызывает песня. Это не просто ностальгия, это триггер — напоминание о том, что тьма, порой кажущаяся частью нашего прошлого, может вернуться в настоящем. Однако в этой композиции нет морализаторства; ЭЙС не навязывает выводы, он лишь задает вопросы. Стоит ли цепляться за иллюзию любви, которая приносит только боль? Можно ли обрести спокойствие в «доме безмятежного сна»?

Таинственность самого музыканта – еще один ключевой элемент этой песни. Слушая, невольно задаешься вопросом: кто этот человек, который с такой остротой и точностью погружается в глубины человеческих эмоций? Его загадочность только усиливает воздействие произведения, делая его универсальным — ведь каждый слушатель может найти здесь частичку себя.

Эта композиция — музыкальный дневник эпохи, напоминание о том, как важно задавать себе правильные вопросы и не бояться смотреть правде в глаза. ЭЙС приглашает слушателя не только вспомнить, но и осмыслить, чтобы однажды все-таки выбрать свет вместо тьмы.

Евгений ОБОЕВ

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