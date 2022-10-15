Екатерина ДАВЫДОВА – KATEE’S KIDS с любовью к детям

Многим из наших читателей Екатерина Давыдова знакома по главным ролям в клипах звездных артистов, таких как Дима Билан, Николай Басков и др., кто-то знает Екатерину как бизнес-вуман, кто-то, как благотворителя, филантропа и прекрасную маму.

Какая она Екатерина Давыдова? В чем секрет ее успеха и жизненного кредо? Узнаем из эксклюзивного интервью.

– Екатерина, в начале лета прошёл первый показ вашей коллекции, если быть точнее, в День защиты детей, почему была выбрана именно эта дата?

– Да, 1 июня прошёл масштабный показ коллекции моего бренда KATEE’S KIDS. Дата была выбрана неслучайно. Мы сознательно хотели провести наше первое большое мероприятие в День Защиты Детей, поскольку я давно занимаюсь адресной помощью нуждающимся деткам. Выбирая день мы решили, что более символичной даты для старта нашей большой истории не найти. Это очень важный и трогательный для меня праздник и я решила сделать его таким же знаковым для нашего бренда детской одежды.

У нас было не так много времени на подготовку, коллекция создавалась в апреле, но судя по откликам гостей и клиентов мы справились на отлично. Успех дебютного проекта окрылил меня и мою команду, поэтому мы планируем сделать это традицией и отмечать такими красивыми событиями каждый день рождения бренда KATEE’S KIDS.

– Показ посетили ваши друзья представители шоу бизнеса и эксперты из других сфер, какую оценку они дали коллекции этого сезона? И совпало ли мнение детей с родителями?

– Не буду скромничать, результат и отзывы превзошли все мои ожидания. Все, что создано командой моего бренда, создано с любовью. Кстати, именно эта фраза стала главным девизом KATEE’S KIDS: «С любовью к детям».

Мои детки, дети моих друзей и уже многочисленные покупатели носят нашу коллекцию с огромным удовольствием. Мы старались избегать привычных в детских вещах рюш и бантиков. Безусловно, они есть, ведь мы рассчитываем наши коллекции на широкую аудиторию, но все эти детали мы стараемся добавлять дозировано, без перебора. За основу мы берем взрослые вещи и перерабатываем их в детские версии. Это наш главный концепт, абсолютно точно отражающий ДНК бренда. Мы делаем ставку на функциональность, комфорт и модный дизайн — именно поэтому деткам моделям было не только удобно стоять в очереди, ожидая своего выхода на подиум, но и впоследствии носить эти вещи в повседневной жизни.

– Ваша коллекция направлена больше «на выход» или вещи из нее подойдут и для повседневной носки?

– Мы планируем развивать два направления — демократичное и люксовое. В первом варианте будут представлены вещи для повседневного базового гардероба. Второй вариант — модные эксклюзивные капсюльные коллекции соответствующие последним трендам, а главное отражающие ДНК моего бренда.

– Где уже можно приобрести вещи от KATEE’S KIDS?

– В данный момент малая часть товарных групп представлена на нашем сайте, а также на Wildberries. До конца года мы планируем открытие полноценного шоурума, а весной следующего года запустим первые оффлайн-магазины. Разумеется, продолжим развивать и направление маркетплейсов. Одно могу сказать точно: то, что будет представлено у нас — вы не найдёте нигде!

– Как маме четырёх детей, что для вас важно при выборе одежды в первую очередь?

– В первую очередь, я за красоту и удобство! Я люблю созерцать и, конечно, меня привлекают красивые вещи. Но удобство и комфорт — превыше всего. Для меня так же важное значение имеет целостность лука, чтобы вещи можно было компоновать между собой и создавать что-то своё, особенное.

– Воспитание ребёнка — это ответственность и важная роль в жизни женщины, какие знания вы приобрели воспитывая своих детей и что можете посоветовать молодым родителям?

– Когда я родила своего первого ребёнка, Лерочку, я была молода и этот опыт молниеносно сделал меня взрослым осознанным человеком, закалил меня и мой характер. Я с ней научилась всему тому, что потом мне пригодилось в общении с младшими детьми. Я очень структурный человек и придерживаюсь четкого режима во всем, от распорядка дня и приема пищи до ведения собственного бизнеса.

Соблюдая простые правила у тебя есть возможность посвятить время себе, своему развитию, друзьям, хобби, отдыху. Если вначале своего родительского пути ты спиртовыми салфетками протираешь игрушки, стараешься уследить за каждым шагом ребёнка, то после этого опыта дальше становится все проще и спокойнее. Молодым родителям я могу посоветовать только одно — излишне не опекать своих детей и придерживаться режима. Для меня это основа основ. Мой девиз по жизни «Нет режима — нет успеха!» В любом деле. Без исключения.

– Поговорим о вас, а какую одежду в детстве носили вы сами? Чему отдавали предпочтение?

– От этого вопроса на душе стало особенно тепло, потому что в детстве я носила вещи сделанные руками моей бабушки, хэндмейд, как сейчас модно говорить. Когда я была маленькой, не было такого богатого ассортимента одежды как сейчас, поэтому я носила то, что шила бабуля. Платья из бархата, вязанные кофточки… говорю и мурашки по телу! Колготки, рейтузы, все как у всех. Думаю, мои сверстники тоже вспомнят эти страшные предметы гардероба из нашего советского детства. Сегодня, конечно, мы имеем возможность купить что угодно. Современный рынок детских товаров — рай для родителей. И мой бизнес направлен именно на это: создавать лучшее для наших любимых детей.

– Были ли самые запоминающиеся наряды?

– Да, связанные крючком бабушкой береты с вишенками, они есть на всех моих детских фотографиях. Почему-то всегда носила именно береты. И я очень хочу повторить их в своих новых коллекциях. Отсыл к истокам — это очень трогательно.

– Расскажите о своей семье?

– У меня замечательная семья, прекрасный супруг, четверо деток: три девочки, один мальчик. Слава Богу, живы мои родители, есть сестрёнка. Я никогда не думала, что буду мамой четверых детей, но у нас настолько дружная семья и такие классные дети, что муж уже просит пятого:-).

– Кем мечтали стать в детстве?

– Врачом. Эта мечта у меня до сих пор есть.

Не зря говорят, что дети многое наследуют от родителей, в том числе и желания. Сегодня хочу, чтобы моя дочь Виктория поступила в Медицинский институт, она к этому тоже стремится. И если у меня получится воплотить свои мечты в детях — это будет самый большой подарок в жизни.

– Как пришли к созданию коллекции? И бренда детской одежды?

– Я всегда хотела что-то творить, создавать. У меня уже был опыт по созданию взрослой коллекции, но так как сегодня жизнь диктует свои правила и многие бренды ушли с рынка, я как мама ощутила острую нехватку именно в детских вещах. Когда освобождается ниша — лучший момент занять ее, поэтому я решила действовать и не откладывать эту идею в «долгий ящик». Настало время творить!

– Многие поклонники полюбили вас в клипе Димы Билана, не планируете новые совместные работы?

– Наверное, нет, не планирую. Это было классное время, классный опыт. Я очень благодарна судьбе за то, что он был в моей жизни: главная роль в клипе Димы «Она моя», в клипах Николая Баскова… Я считаю, что хороша ложка к обеду. Пришло время двигаться дальше и сегодня мне интересно открывать для себя совершенно другие горизонты.

– А роли в других музыкальных проектах? Может есть планы на сольное творчество?

– Нет, нет, нет. Категорически. Я за профессионализм. Хочешь результат — будь профессионалом. В этой сфере свои звёзды. Конечно, у меня есть свои увлечения и хобби. Например, сейчас я начала брать уроки бальных танцев. Но, все-таки, мое сольное творчество может быть только в бизнесе, создавая собственный бренд, который имеет уникальное неповторимое лицо и характер.

– Во время, когда бренды уходят из России, люди кричат о кризисе, Вы уже планируете коллекции для замены или нацелены на уникальный продукт? Какие планы у KATEE’S KIDS на сезон осень/зима 2022 весна/лето 2023?

– Однозначно, я хочу продолжать создавать уникальный продукт в идеальном балансе «цена-качество». Важно, чтобы это было носибельно и чтобы дети получали удовольствие от этих вещей. Коллекция осень-зима 23/24 будет представлена на показе 1 июня, как я уже говорила ранее, а все, что мы будем создавать до следующего ежегодного шоу, будет выпускаться в виде небольших дропов на сайте, маркетплейсах и в шоуруме KATEE’S KIDS, который мы скоро откроем.

– Вы в прекрасной форме, как вам удаётся сохранять идеальную фигуру и при этом вести бизнес, быть женой и мамой?

– Повторюсь, мой главный секрет успеха — режим и то, как он будет построен, что за чем следует. Что касается формы, я действительно посвящаю этому много сил. Очень люблю спорт, тренировки. Спорт меня воспитывает, закаляет, даёт мне особую силу, делает меня выносливее, через боль, даже лень. Но когда ты видишь своё отражение в зеркале и получаешь восторженные отзывы «Вау! У вас четверо детей и такая фигура!», это тебя мотивирует ещё больше. Безусловно, в первую очередь, я делаю это не ради других, а для себя, для своего мужа. Правильное питание — тоже важный аспект внутренней и внешней красоты. Ем нормальными порциями, могу позволить себе сладкое, мучное, но в ограниченных количествах. Уделяю время детям, а так же не забываю и об уходе за собой, за волосами.

Моя подруга Маша Мельникова заразила меня любовью к бальным танцам, поэтому 2-3 силовые тренировки в неделю теперь сочетаются с танцевальными. Поддерживаю супруга во всех его делах, помимо любви друг к другу, мы являемся лучшими друзьями и у нас есть свои особые традиции, в которых и кроется секрет настоящей счастливой семейной жизни.

– Секрет успеха Екатерины Давыдовой — в чем он?

– Сложно сказать, в первую очередь, конечно, я благодарна своей бабушке, своему детству, она открыла мне веру в Бога, мир правильных ценностей. Если ты во что-то сильно и искренне веришь, то вся Вселенная будет помогать в реализации твоих идей. Несмотря ни на что, как бы плохо или хорошо не было, я прошу Бога о помощи и всегда получаю ответы для решения своих вопросов. Я живу по правилам и принципам, оставаясь открытым и честным человеком, пусть и не всегда искренность идёт во благо. В моей жизни были и предательства и другие не очень приятные события, но вера в мои жизненные принципы и правила, привитые мне с детства, дают мне уверенность в том, что я все делаю правильно.

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