Екатерина Гордон в коллаборации с певцом Иракли выпустила песню с одноименном клипом «Снег в душу»

Екатерина Гордон – певица и общественный деятель – в коллаборации с певцом Иракли выпустила песню с одноименном клипом «Снег в душу».

Новая нежная и мелодичная композиция дуэта Екатерины Гордон и Иракли «Снег в душу» согревает слушателей в последний месяц зимы.

Очень романтичная и ритмичная песня, с которой хочется танцевать и кружиться под снегопадом в солнечный пока еще зимний денек. Лиричный и уютный вокал проникает в кожу и разум, заставляя напевать и прокручивать в голове мотив снова и снова, словно пластинку.

«Снег в душу» рассказывает о драматичной, но красивой любви. О том, как столкнувшись с чувствами к холодному, словно сама зима, человеку, мы не убегаем, а наоборот проживаем эти эмоции, зная, что рано или поздно они заморозят наше сердце. После чего оно будет ждать оттепель. Но в теплые дни останется ли эта любовь или растает словно снег? Ответ не известен, но если чувства настоящие и искренние, то сожалений не будет точно.

А может быть все иначе? И дело в наших ожиданиях? Начиная отношения, люди часто видят в партнере того, кого они хотят видеть, а не того, кем он является на самом деле. И когда реальность накрывает, приходит осознание своих иллюзий, и с ним – зима. Что делать? Бороться или прекращать отношения? Когда наступит весна, вы все еще будете вместе?

«Это не сон, нет… Может будем (мы не будем) вдвоем».

Клип к этой песне лаконичен и современен, в нем есть стиль и динамика. Язык тела исполнителей помогает им ярче и четче донести смысл текста, свои чувства и переживания до слушателя. Акценты видеоряда совпадают с музыкальными, создавая

определенный ритмический рисунок, который, резонируя с музыкой, еще глубже поселяется в голове.

Грейтесь и любите с новой композицией Екатерины Гордон и Иракли «Снег в душу», которая вместе с одноименным клипом доступна на всех digital-площадках страны.

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