Екатерина Вилкова, Павел Трубинер и Игорь Петренко в остросюжетном детективе «Баренцево море»

С 14 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного остросюжетного детектива «Баренцево море». У офицеров контрразведки Сергея Сабурова и Елены Солей – новая опасная миссия: им предстоит предотвратить масштабную диверсию в Мурманском морском

порту, найти и обезвредить противника. Главные роли в фильме режиссера Олега Фомина исполнили Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Игорь Петренко.

1944 год. По сведениям, добытым у завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников. Перед офицерами контрразведки – подполковником Сабуровым (Павел Трубинер) и майором Солей (Екатерина Вилкова) стоит задача: не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но и найти и обезвредить главу диверсантской группы – капитана финской армии и агента германской разведки Лаури Тарни (Игорь Петренко), с которым у Сабурова давние счеты. Контрразведчики вступают в опасный поединок с умным, коварным и беспощадным врагом. Все усложняется тем, что Елене и Сергею предстоит непростой выбор в личной жизни: обоим надо решить, есть ли у них право быть счастливыми, когда на кону безопасность страны и жизни тысяч людей.

Режиссёр Олег Фомин:

– Великая Отечественная война коснулась всей моей семьи. Для меня эта тема особенная, и я думаю, что для каждого русского человека она является сакральной. Фильм «Баренцево море», прежде всего, о людях, которые победили в той войне. Чтобы достоверно донести до зрителя веру в победу, патриотизм и самоотверженность, мне помогала биография моей семьи, рассказы мамы, бабушки. Хотя бабушка меньше всего хотела что-то вспоминать про войну и мне, школьнику, приходилось буквально выпытывать у нее каждую деталь. Она прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась… Могу сказать точно, что фильм «Баренцево море» честный! В новом сезоне главных героев ждет множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность.

Павел Трубинер:



– Моего героя Сабурова в новом сезоне ждет много приключений, разочарований, испытаний и неприятностей, и житейских, и связанных с его профессией. А еще, на мой взгляд, получилось интересное противостояние между Сабуровым и Тарне, хитрым и умным персонажем Игоря Петренко, с которым они находятся по разные стороны баррикад. Главное, что мой герой под влиянием разных обстоятельств остается настоящим, не изменяет себе. Он, прежде всего, верный: как друг, как солдат, как сын своей Родины, как мужчина. Сабуров верен и своему делу, и женщине, которую любит. Для меня эта роль очень дорога и значима, потому что к военным картинам отношусь с особым трепетом. Это дань памяти моим дедам, которые воевали и рассказывали мне о войне… На съемках сложностей хватало: было много динамичных сцен, погонь, перестрелок, взрывов. Но работали мы сплоченно. Уверен, что зритель получит эстетическое удовольствие от картины, потому что мы снимали в красивейших местах Баренцева моря и Мурманска.

Екатерина Вилкова:

– Если вы смотрели сериал «Черное море» и вам он понравился, то «Баренцево море» точно для вас. Новый фильм продолжает эту большую историю о подвиге человека в Великой Отечественной войне. К тому же, «Баренцево море» – это новая работа режиссера Олега Фомина, с мощным актерским ансамблем, с интересными операторскими находками. В фильме есть всё, чтобы зрители с большим удовольствием и вовлеченностью сопереживали подвигу и драме героев.

Игорь Петренко:

– Наш фильм – еще одна возможность рассказать о Великой Отечественной войне подрастающему поколению. Он интересен тем, что в нем есть и личные взаимоотношения, и предательства, и история нашей страны в целом. У меня было много сложных сцен, но от съемок я в восторге. Мы снимали в Заполярье, в Мурманске – там такие красивые места, фантастическая северная природа!.

«Баренцево море» – новая опасная миссия контрразведчиков Сабурова и Солей, с которыми зритель впервые познакомился в проекте «Черное море». Над созданием сериала работала та же команда, что и на «Баренцевом море». Фильм «Черное море», завоевавший популярность и признание телезрителей, отмечен престижными наградами: победа на Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Летопись Победы»-2021 в номинации «Телевизионный художественный сериал»; трижды дипломант XXVIII Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!»; приз зрительских симпатий XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече»; лауреат XXIX фестиваля «Киношок».

Премьера сериала «Баренцево море» состоится в эфире телеканала «Россия» 14 ноября в 21:20.

С 10 ноября все серии остросюжетного детектива «Баренцево море» будут доступны на платформе СМОТРИМ, в приложении или на сайте, бесплатно и без регистрации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.